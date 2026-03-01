Es tendencia:
Con sonido ambiente: Así fueron los dos primeros goles de Messi con Inter Miami en la MLS 2026

Las cámaras captaron el audio del estadio en los dos primeros goles de Lionel Messi con Inter Miami y la reacción es imperdible. ¡Videos!

Por Julio Montenegro

Messi anotó dos goles en el clásico ante Orlando City.
© Getty ImagesMessi anotó dos goles en el clásico ante Orlando City.

Cuando las cosas se empiezan a complicar, él siempre aparece. Inter Miami perdía por dos goles ante Orlando City en el Clásico de California de la MLS y Messi apareció con dos goles clave para remontar el partido. ¡Con sonido ambiente se ve aún más espectaculares!

Lionel Messi venía de terminar muy enojado con los árbitros en la derrota 3-0 ante Los Angeles FC y el rendimiento de Inter Miami no parecía mejorar tras irse 0-2 al descanso de medio tiempo contra Orlando City. Solo quedaban un poco más de 45 minutos para cambiar la historia y al ’10’ no le iba a quedar grande el desafío.

Mateo Silvetti puso a Inter Miami en partido con el 1-2 a los cuatro minutos del segundo tiempo y fue el préambulo perfeco para que llegaran los dos goles de Leo Messi con sonido ambiente que le dierton la vuelta a todo el mundo de la MLS.

El primer gol de Messi ante Orlando City con sonido ambiente

El primer gol de Lionel Messi ante Orlando City. (Foto: Getty Images)

El balón siempre busca al ’10. La pelota la conducía Telasco Segovia por el borde del área de Orlando City cuando Messi se encontró mejor posicionado y no dudó en rematar de larga distancia. ¡Golazo! Y con sonido ambiente se ve aún más bonito. ¡Video!

Tweet placeholder
Toda Argentina consternada porque Messi casi es lesionado por un miembro de seguridad

ver también

Video: El golazo de tiro libre de Messi en Inter Miami vs. Orlando City

Con el partido 3-2 a favor, la cereza del pastel de la victoria de Inter Miami llegó con un gran cobro de tiro libre de Lionel Messi. Abrió el pie izquierdo, dibujó una curva perfecta y el arquero Maxime Crépeau pudo hacer poco y nada para el segundo gol de Leo que, con sonido ambiente, se ve más bonito. ¡Video!

Tweet placeholder

En síntesis

  • Lionel Messi anotó dos goles clave para remontar el partido contra Orlando City.
  • El jugador Mateo Silvetti marcó el primer gol de Inter Miami al minuto 49.
  • Messi aseguró la victoria 4-2 con un gol de tiro libre ante Maxime Crépeau.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
