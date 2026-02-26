Bundesliga reconoce lo que Luis Díaz le hará al Dortmund y los hinchas reaccionan: “No puedes detenerlos”

Luis Díaz va a vivir por segunda vez el clásico de la Bundesliga y la primera vez que lo jugó no le fue nada mal. Todo lo contrario, hizo una jugada que le sirvió a la Liga de Alemania para reconocer lo que le hará con Bayern Múnich al Borusssia Dortmund en la fecha 24.

El primer clásico alemán con Luis Díaz en cancha tuvo uno victoria del Bayern Múnich 2-1 con una calificación de 6.5 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, para el jugador colombiano. ‘Lucho’ fue clave, muy clave para el gol que le dio la victoria al equipo dirigido por Vincent Kompany.

Con 26 contribuciones de gol (13 goles y 13 asistencias) en 22 partidos de la Bundesliga, Luis Díaz llega encendido al partido ante Borussia Dortmund del próximo sábado 28 de febrero a las 12:30 P.M. Así que, para empezar a calentar lo que será una nueva edición de clásico alemán, la Liga de Alemania se encargó de hacar una advertencia con ‘Lucho’ y Michael Olise.

La advertencia de la Bundesliga con Luis Díaz para el Borussia Dortmund

La cuenta oficial de Instagram de la Bundesliga publicó el video de la jugada del segundo gol del Bayern Munich en el triunfo ante Borussia Dortmund de la séptima fecha. En esa publicación reconocieron que ‘Lucho’ va volver a desbordar por el sector izquierdo para tirar un centro atrás que casi siempre termina en asistencia y gol. Al ver esto, un hincha no dudó en reaccionar con un apodo para Luis Díaz y Michael Olise: “No puedes detenerlos, Oliaz”.

Esto dijo Luis Díaz del partido Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

“Había visto antes los clásicos y más ahí en Dortmund dicen siempre que es bueno jugar ahí porque tiene un ambiente espectacular, porque es un gran estadio, pero obviamenre el equipo es grande, y siempre los enfrentamientos con el Bayern han sido muy buenos. Entonces, nada… Me motiva muchísimo poder jugar este primer partido ahí de visita. Hare lo mejor posible para ayudar a mi equipo como siempre y de tratar, obviamente, de sacar la victoria que es lo más importante para nosotros”, dijo Luis Díaz.

