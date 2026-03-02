Barcelona SC enfrentará a Botafogo por la Fase 3 de la clasificación a la Copa Libertadores y los amarillos se juegan una fortuna en el torneo continental. El ‘Ídolo’ no es favorito ante los brasileños, pero tampoco lo era ante Argentinos y avanzó a la siguiente ronda.

Ahora clasificar representa para Barcelona SC una fortuna como premio económico. En caso de ganar y eliminar a los brasileños, el equipo ecuatoriano se aseguraría una fortuna superior a los 3 millones de dólares. Es el premio económico que se obtiene por llegar a Fase de grupos de la Copa.

De ahí que, para Barcelona SC esta serie ante Botafogo representa mucho más que un solo partido. Es casi el presupuesto de toda la temporada para el equipo ecuatoriano. En este año, se decidió bajar las pretensiones económicas y es por eso que alcanzarían esta cifra rápidamente.

Barcelona SC tiene varias deudas y acabó el 2025 con varias polémicas, donde sus jugadores decidieron no entrenar al estar varios meses impagos. De ahí que, en este 2026 se pretende evitar esta nueva situación y clasificar a Libertadores lo podría cambiar todo.

En el partido ante Botafogo, los aficionados amarillos también se encontrarán a un viejo conocido, Martín Anselmi. El ex DT de Independiente del Valle llegó al gigante brasileño y volverá a Ecuador para nuevamente “amargar” al equipo amarillo.

¿A qué hora juegan Barcelona SC contra Botafogo?

El partido entre Barcelona SC y Botafogo comenzará desde las 19H30 de este martes, 3 de marzo de 2026. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Barcelona SC ya aseguró Copa Sudamericana

El ‘Ídolo’, por lo menos, ya aseguró Copa Sudamericana. Si cae ante Botafogo, acabará jugando el torneo de segundo orden en Sudamérica, donde el premio por entrar a fase de grupos ronda el 1.5 millón de dólares.

