La contundente frase del directivo. El presidente del Bayern descarta a Luis Díaz, pero ¿en el futuro cambiará?

No la esta pasando nada bien y hasta la fortuna no le da una mano. Justo cuando Luis Díaz pasa su peor momento en el Bayern Múnich, Herbert Hainer, presidente del equipo alemán, lo descartó con unas contundentes declaraciones, pero… Todo tiene una explicación más que lógica.

Bayern Múnich empató 2-2 con FC Augsburgo por la quinta fecha de la Bundesliga en un partido donde a ‘Lucho’ Díaz le anularon dos goles que iban a ser golazos por fuera de lugar de dos compañeros previo a las anotaciones del extremo colombiano.

Luego de no anotar en el partido del 10 de cotubre, Luis Díaz llegó a seis partidos oficiales sin marcar en el Bayern Múnich, más de 40 de días de sequía, que implica la peor racha que ha tenido desde que llegó el equipo alemán el 30 de julio de 2025. Antes, solo había llegado a cinco encuentros sin anotar.

El presidente del Bayern Múnich descarta a Luis Díaz en su peor momento con el equipo

Herbert Hainer y Luis Díaz. (Foto: Getty)

Cuatro jugadores del Bayern Múnich están nominados par ganar el Balón de Oro 2026, pero Herbert Hainer descartó a ‘Lucho’ Díaz, Dayot Upamecano y otro jugador más para quedarse con su favorito. “Tanto Michael Olise como Harry Kane merecen ganar el Balón de Oro, pero yo se lo daría a Harry Kane. Michael Olise aún tiene muchos años por delante para ganar el Balón de Oro”, afirmó el presidente del equipo bávaro.

Vea el golazo que le anularon a Luis Díaz con el Bayern Múnich

Cualquiera de los dos iba a ser un golazo. A Luis Díaz primero le anularon un gol de volea y después le pasó lo mismo con un golazo que había anotado llegando como delantero ‘9’ y anotando de taco. ¡Video!

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