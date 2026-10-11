Árbitro alemán señala al culpable de que Luis Díaz no rompa su peor racha en el Bayern Múnich

La controversia que perjudicó a 'Lucho' en la Bundesliga. Descubre quién fue señalando por un árbitro alemán tras el gol anulado a Luis Díaz.

Estuvo cerca, muy cerca de romper la racha, pero… Luis Díaz anotó dos goles en el empate entre FC Augsburgo y Bayern Múnich, pero se los anularon por fuera de lugar previo de dos compañeros. Sin embargo, un árbitro alemán rompió el silencio, y señaló al culpable de que ‘Lucho’ no haya roto su peor racha en el equipo alemán.

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich en el verano de 2025 no había pasado más de tres partidos sin marcar al menos un gol. En la temporada 2025-26, ya llegó a más de un mes sin anotar luego del empate contra FC Augsburgo.

La primera oportunidad para romper la peor racha de ‘Lucho’ Díaz sucedió al minuto 6 del segundo tiempo con una volea que iba a ser un golazo. El VAR revisó la jugada y anuló la anotación por fuera de juego previo de Josip Stanišić. Un árbitro alemán no iba a estar de acuerdo con la decisión y señaló al VAR sin pensarlo dos veces.

Árbitro señala al culpable de que Díaz no rompa su peor racha en el Bayern

Luis Díaz en FC Augsburgo vs. Bayern. (Foto: Getty)

“Sí, es fuera de juego. Pero eso es irrelevante. Hubo una situación de fuera de juego, y luego el jugador (Han-Noah Massengo) sacó el balón completamente sin marca para mí. Eso significa que la situación terminó. Y entonces comienza el siguiente ataque. Esa es la clásica situación de ‘nueva jugada’. Por lo tanto, para mí, el gol debería haber sido válido“, señaló el árbitro Patrick Ittrich en el canal ‘Sky Sport’ sobre el primer gol que anularon a Luis Díaz en el empate del Bayern Múnich.

La espectacular anotación de Lucho Díaz ante el Augsburgo sigue dando de qué hablar. El colombiano marcó una impresionante tijera en el empate 2-2 del Bayern Múnich, pero el VAR anuló el gol por un fuera de juego previo de Josip Stanišić.



🇩🇪 El exárbitro alemán Patrick Ittrich… pic.twitter.com/5dlNPKdi8j — La Nota Digital Co (@Lanotadigitalc) October 10, 2026

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La calificación que le dieron a Luis Díaz en el empate del Bayern vs. Augsburgo

A pesar de que le anularon dos goles y fue sustituido tras 87 minutos de juego, Luis Díaz fue el segundo jugador mejor calificado junto a Michael Olise del Bayern Múnich con 8.1 puntos en el empate 2-2 contra el FC Augsburgo por, entre otros motivos deportivos, una ocasión clara creada, dos recuperaciones, cinco pases clave y cinco de once duelos ganados.

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