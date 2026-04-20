Bayern Múnich volvió a ser campeón de la Bundesliga por segundo año consecutivo y uno de los jugadores más importantes fue Luis Díaz, así que fue inevitable que el equipo alemán lo escogiera para recibir un primer premio tras el título de la liga de Alemania 2025-26.

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Con la confianza plena del entrenador Vincent Kompany, ‘Lucho’ Díaz no dejó de ser titular en la Bundesliga a pesar de que el DT belga le dio descanso a jugadores como Harry Kane y Michael Olise. El extremo colombiano le respondió de gran manera.

Una asistencia a Nicolas Jackson y otro pase gol a Alphonso Davies en la victoria 4-2 ante el Stuttgart fue el gran aporte de Luis Díaz para que Bayen Múnich se proclamara campeón de la Bundesliga 2025-26 a cuatro fechas del final de la liga. Ahora, era el momento de celebrar con un primer premio.

Bayern y un primer premio para Luis Díaz por el título de la Bundesliga 2025-26

Vincent Kompany y Luis Díaz en el título de Bayern en la Bundesliga 2025-26. (Foto: X / @Official_Benji_)

Durante la celebración por el título número 35 del Bayern Múnich en la historia de la Bundesliga, el encargado de las redes sociales del equipo alemán decidió darle como primer premio a Luis Díaz una imitación del trofeo Meisterschale, que le será entregado al Bayern en la última fecha de la Liga de Alemania 2025-26. ¡Video!

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🇨🇴 First one for 𝑳𝒖𝒄𝒉𝒐 🏆 pic.twitter.com/dQkGwuu9hf — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

Luis Díaz y los otros tres futbolistas colombianos que ganaron la Bundesliga

Con un aporte de 15 goles y 16 asistencias para que Bayern Múnich asegurara el título de la Bundesliga 2025-26 en la fecha 30, Luis Díaz pasó a ser el cuarto jugador colombiano que gana la liga de Alemania. ¿Los otros tres?

Adolfo Valencia: Bayern Múnich 1993-1994.

James Rodríguez: Bayern Múnich 2017-18 y 2018-19.

Gustavo Puerta: Bayern Leverkusen 2023-2024.

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