El entrenador del Stuttgart reconoce lo que Luis Díaz les hizo con dos pases gol: “La maquinaria”

El sello que certificó el título de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 tuvo colores colombianos. Luis Díaz registró dos pases gol en la victoria que confirmó el campeonato en la liga de Alemania y Sebastian Hoeneß, entrenador del Stuttgart, no tuvo alternativa que reconocer lo que hizo esta actuación de ‘Lucho’.

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Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, decidió mantener a Luis Díaz como titular a pesar de que rotó la nómina titular para la fecha 30 de la Bundesliga y le decisión le trajo buenos resultados. ¡Y eso que el extremo colombiano solo jugó 45 minutos!

Primero presionó para recuperar el balón y cuando tenía la oportunidad de definir frente al arquero Alexander Nübel prefirió darle una asistencia a Nicolas Jackson. Luego, ‘Lucho’ Díaz entró al área de Stuttgart y le dio un pase a Alphonso Davies para registrar un segundo pase gol y hacer reaccionar a Sebastian Hoeneß.

La confesión del DT de Stuttgart tras las dos asistencias de Luis Díaz

Luis Díaz y Alphonso Davies en Bayern vs. Stuttgart. (Foto: Getty Images)

“En el primer gol en contra estábamos en superioridad en la banda, tal y como queríamos defender, pero el balón acaba quedándose en Musiala. En el segundo no hace falta explicar mucho: son errores que no puedes cometer contra el Bayern. A partir de ahí se pone en marcha la maquinaria, y tampoco quedamos bien en el tercero. En el descanso ajustamos un par de cosas. Después tuvimos que defender mucho. Tengo que felicitar a mi equipo porque luchamos, no nos descompusimos y conseguimos que la diferencia de goles se mantuviera dentro de lo razonable”, confesó entrenador del Stuttgart tras los dos pases gol de Luis Díaz.

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¿A cuántos títulos llegó Luis Díaz en el fútbol?

Con el campeonato de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26, Luis Díaz llegó a 16 títulos en su carrera que se distribuyen de la siguiente manera:

Junior de Barranquilla (4 títulos): Copa Colombia 2017, Liga Colombiana II-2018, Superliga de Colombia 2019 Y Liga Colombiana I-2019.

FC Porto (5 títulos): Primeira Liga: 2019-20, 2021-22, Copa de Portugal 2019-20, 2021-22 y Supercopa de Portugal 2020.

Liverpool FC (5 títulos): Copa de la Liga 2021-22, 2023-24, FA Cup 2021-22, Community Shield 2022 y Premier League: 2024-25.

Bayern Múnich (2 títulos): Supercopa de Alemania 2025 y Bundesliga: 2025-26.

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En síntesis

El técnico Sebastian Hoeneß calificó de errores imperdonables las dos asistencias de Luis Díaz .

calificó de las dos asistencias de . Sebastian Hoeneß admitió que la ofensiva del Bayern activó su maquinaria tras el primer pase gol de Luis Díaz.

admitió que la ofensiva del activó su maquinaria tras de Luis Díaz. Luis Díaz registró dos asistencias en la victoria que aseguró la Bundesliga 2025-26 del Bayern.