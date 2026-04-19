Tras el título del Bayern Múnich, le cambiaron el nombre a la Bundesliga por Luis Díaz

A falta de cuatro fechas para que termine la liga de Alemania, Bayern Múnich gritó campeón con una nueva gran actuación de Luis Díaz. El nivel del colombiano fue tan bueno para el campeonato que decidieron cambiar el nombre de la Bundesliga.

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¿Deberían dejarlo como oficial? Luego de la derrota del Borussia Dortmund ante Hoffenheim por la fecha 30, Bayern Múnich solo necesitaba de un empate para ganar el título de la Bundesliga 2025-26, pero todo empezó en contra porque Stuttgart se fue arriba en el marcador con un gol de Chris Fuhrich al minuto 21 del primer tiempo.

Primero fue un gol de Raphael Guerreiro y luego llegaron dos asistencias de Luis Díaz a Nicolas Jackson y Alphonso Davies para empezar a remontar el marcador. La victoria final ante Stuttgart fue por 4-2, Bayern Múnich salió campeón y Luis Díaz hizo que cambiaran el nombre de la Bundesliga.

Le cambiaron el nombre a la Bundesliga por el nivel Luis Díaz

Luis Díaz en la victoria de Bayen vs. Sttugart. (Foto: Getty Images)

¡¡Es oficial!! Bayern Múnich logró el título número 35 de la liga de la Alemania y como parte de la celebración la cuenta de X de ‘ESPN Colombia’ decidió cambiarle el nombre a la Bundesliga por el gran nivel que tuvo Luis Díaz en la obtención de este campeonato. “Bundeslucho”, publicó la cuenta para Colombia del canal deportivo.

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Publicación de ESPN sobre el título del Bayern. (Foto: X / @EspnColombia)

Los goles que Luis Díaz aportó para el título del Bayern Múnich en la Bundesliga

Con un promedio de un gol cada 149 minutos, Luis Díaz registró 15 goles para que Bayern Múnich fuera el campeón de la Bundesliga 2025-26 con cuatro fechas de anticipación. Además, ‘Lucho’ también registró 16 asistencias en la liga de Alemania hasta el partido ante el Mainz 05 del sábado 25 de abril a las 8:30 A.M (hora colombiana).

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Datos clave

La cuenta de ESPN Colombia renombró simbólicamente la liga como “Bundeslucho” por Luis Díaz .

renombró simbólicamente la liga como por . Luis Díaz aportó dos asistencias en la victoria definitiva del Bayern contra el Stuttgart.

aportó en la victoria definitiva del Bayern contra el Stuttgart. El Bayern Múnich aseguró su título 35 con cuatro jornadas de anticipación en 2026.