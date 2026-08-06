El suplente de Luis Díaz en Bayern Múnich reveló lo que más le impresionó del colombiano

Arijon Ibrahimović se muestra orgulloso, una vez más, de compartir vestuario con Luis Díaz. Cree que puede ser su mentor en todos los sentidos.

Bayern Múnich continúa con una pretemporada donde el nombre de Luis Díaz es tendencia. Tras debutar este curso ante Jeju United y de descartarse su arribo al fútbol de Arabia Saudita, nuevamente su suplente en tierras alemanas le elogia por todo lo alto. Vino al club para evitar el desgaste general de la primera campaña del Guajiro en Baviera.

“Conocí a Lucho al principio de la gira. Es un tipo genial y muy divertido que transmite mucha energía. Tengo muchas ganas de pasar tiempo con él y puedo aprender mucho de él, sobre todo de su talento para el juego y su creatividad. Cuando estuvimos en Tokio hace tres años, jugamos contra el Liverpool y Lucho. ¡Intercambiamos las camisetas después del pitido final (risas)!”, empezaba el joven delantero de 20 años Arijon Ibrahimović.

Nuevamente se dieron elogios a Lucho por parte de un delantero marcado por la polivalencia. Arijon Ibrahimović asume su rol en un equipo que estará lleno de desafíos en esta campaña: “Puedo jugar en cualquier posición de ataque: por la izquierda, por la derecha, como mediapunta o como delantero centro. En Heidenheim incluso jugué algunos partidos como lateral derecho. Quiero jugar tantos minutos como sea posible, ya sea en la Bundesliga, la Copa de Alemania o la Liga de Campeones. Y quiero ganar tantos títulos como sea posible con el FC Bayern”.

Preocupaba en el Bayern Múnich el desgaste general de Luis Díaz a finales de la campaña pasada. Si bien sus números, 26 goles y 20 asistencias, mostraron su rápida adaptación a la Bundesliga, preocupó el desgaste físico con el que llegó a finales de una campaña donde la Champions League se escapó en semifinales. Dosificar cargas, clave esta campaña.

Ibrahimović, féliz de ser el relevo de Luis Díaz: GETTY

Una que arranca en solo 16 días cuando hablamos de partidos oficiales. Luis Díaz y el Bayern Múnich se medirán con el Borussia Dortmund el próximo 22 de agosto por una edición de la Supercopa de Alemania; se espera que en dicha fecha el cafetero sea titular, así como que empiece a convivir con un Arijon Ibrahimović feliz de ser su relevo.

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Ibrahimović, feliz de ser el suplente de Luis Díaz

Los elogios del delantero al colombiano, como decimos, no son nuevos. Ha dejado en claro en el inicio de la pretemporada que estaba orgulloso de regresar al Bayern con la premisa de quitarle minutos extra al cafetero y cuando este necesitase descansar. Entiende que es un paso hacia el frente en todos los sentidos para su carrera.

“Puedo ser el relevo de Luis Díaz en la banda izquierda. Puedo aprender mucho de él, sobre todo en el uno contra uno y por la intensidad con la que juega. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí y de poder jugar en el club más grande del mundo”, primeras reflexiones del atacante de 20 años que ha llegado para quitarle minutos sin relevancia a Lucho.

Datos claves

Arijon Ibrahimović elogió a Luis Díaz y asumió su rol como su suplente.

elogió a y asumió su rol como su suplente. Luis Díaz sumó 26 goles y 20 asistencias en su última temporada con Bayern .

sumó 26 goles y 20 asistencias en su última temporada con . Bayern Múnich enfrentará al Borussia Dortmund por la Supercopa el 22 de agosto.