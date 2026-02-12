“Nos criticaron por fichar a Luis Díaz y quizás ahora se retracten, es muy bueno”

El presente de Luis Díaz es absolutamente inmejorable. El colombiano vive la mejor temporada a nivel individual de su carrera. Todo ello con registros que incluso los más expectantes ni mucho menos esperaban. No siempre fueron amables los pronósticos alrededor de su salida de Liverpool y de su llegada a un Bayern Munich donde en este momento sacan pecho. Barcelona o los reds toman nota.

“Nos criticaron al principio por ficharlo, pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad. Lo demostró en el Liverpool durante años. Creíamos que encajaba a la perfección con nuestra forma de jugar al fútbol. Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: bueno, quizá no estuvo tan mal”, palabras de Max Eberl en las últimas horas y como director deportivo del club alemán. Nunca dudaron que era un acierto.

Las palabras de la directiva del Bayern llegan después de una victoria frente a Leipzig por la Copa de Alemania y donde Luis Díaz volvió a marcar. También tras clasificarse a las semifinales de un torneo que permite al equipo de Vincent Kompany mantenerse con vida en los tres frentes de la vigente campaña. Se sueña por todo lo alto y por encima de todo, con la posibilidad de volver a la final de la Champions League seis años después.

En el Allianz se ha venido consolidando un proyecto a base de juventud y fichajes absolutamente estratégicos. Luis Díaz era de alguna forma la guindilla un ataque donde a lo largo de las últimas temporadas llegaron más proyectos a largo plazo que futbolistas con presente y capacidad de rendir del primer día. El colombiano ya suma más de 18 goles en el equipo más grande de Bundesliga y todo ello de la mano de diferentes registros que confirman como ni mucho menos fueron caros los 70 millones pagados al Liverpool.

Por el equipo alemán alaban su trabajo tanto con cómo sin balón. No fueron pocas las voces que fueron críticas en Alemania con una dirección deportiva cuyaplanificación deportiva les que tiene en este momento como un gran candidato a todos los frentes. Por la directiva del gigante teutón sacan pecho y siguen soñando con una temporada que emule a las mejores de Hansi Glick o Jupp Heynckes.

Barcelona lamenta haber perdido a Luis Díaz

En Diario Sport viven el momento de Luis Díaz con un claro análisis: se tenía razón en buscar su fichaje. Recuerdan los esfuerzos en estas horas de nombres como Deco para quedarse con el cafetero cuando Liverpool abrió la puerta a una salida del extremo izquierdo. Si bien Marcus Rashford ha rendido, no dudan que el ex Junior de Barranquilla o Porto era el nombre a firmar en verano.

“Deco no se equivocaba al valorar el fichaje del delantero colombiano para el FC Barcelona. No obstante, por desgracia, las exigencias económicas impidieron que los azulgranas pudieran contar con Luis Díaz”, reflexiones de Diario Sport en horas donde el colombiano sigue acrecentando los números de su mejor campaña en Europa. En Bayern Múnich sacan pecho de un fichaje que entienden ya como un éxito en todos los sentidos.

