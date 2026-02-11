Es tendencia:
Bundesliga

En Bayern Múnich no lo esperaban: Arne Slot volvería a meter en problemas a Luis Díaz

Arne Slot aparece nuevamente en el panorama y su movimiento podría complicar el gran presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Por Julio Montenegro

Arne Slot dirigió una temporada a Luis Díaz.
© Getty ImagesArne Slot dirigió una temporada a Luis Díaz.

Luis Díaz sigue siendo el jugador sensación del Bayern Múnich, y cuando parecía que muy pocas cosas podían llegar a causarle algún tipo de preocupación, apareció la información que Arne Slot, entrenador de Liverpool FC, lo volvería a meter en problemas.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¡En Bayern Múnich no lo esperaban! Desde que Slot llegó a Liverpool, el rendimiento de ‘Lucho’ Díaz se potenció al punto que tuvo lo mejores números desde su arribo a Inglaterra. ‘Lucho’ no solo aportó 13 goles y siete asistencias para ser campeón de la Premier League, también terminó con 25 participaciones de gol entre todas las competiciones.

Sin embargo, no todo fue color de rosa entre Arne Slot y Luis Díaz. El DT neerlandés empezó a usar al jugador colombiano de delantero ‘9’ para darle espacio en el once titular a Cody Gakpo y, a pesar de que marcó 8 goles en esa posición, el mensaje de ‘Lucho’ fue claro: “Ha sido una decisión del entrenador, pero siempre trato de disfrutar y estar preparado. Es una posición que no conozco, pero trato de acoplarme para ayudar al equipo”.

El problema que Arne Slot le traería a Luis Díaz en Bayern Múnich

Arne Slot hizo una confesión de Luis Díaz que sorprendió

Arne Slot ganó la Premier League con Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Luego de meterlo en problemas al ponerlo a jugar en una posición que no conocía, y justo cuando Luis Díaz pasa su mejor momento en Bayern Múnich con 33 participaciones de gol en 31 partidos, Arne Slot volvería a poner en problemas a ‘Lucho’ con un supuesto deseo que pocos esperaban. “Según se informa, Slot también está desilusionado. Cree que su estilo de juego se adaptaría mejor a un equipo continental como el Bayern, el Barça o el Real Madrid. También cree que marcharse bajo sus propios términos le brindaría mejores oportunidades”, publicó la cuenta de X ‘indykaila News’.

El anuncio de retiro que hizo Manuel Neuer tras el gol de Luis Díaz en Copa de Alemania

ver también

El anuncio de retiro que hizo Manuel Neuer tras el gol de Luis Díaz en Copa de Alemania

Arne Slot confirmó que Liverpool extraña a Luis Díaz, pero…

Siempre se echa de menos a buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados. Pero creo que también los hemos reemplazado con muy buenos jugadores“, afirmó el actual entrenador de Liverpool sobre Luis Díaz.

En resumen

  • Arne Slot desearía dirigir al Bayern Múnich por considerar que su estilo es continental.
  • El posible fichaje de Slot pondría en problemas a Luis Díaz por cambios de posición.
  • Bajo el mando de Slot, Luis Díaz jugó como delantero centro pese a no conocerla.
julio montenegro
Julio Montenegro
