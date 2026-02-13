¿Quién es Anas Laghrari? El inesperado banquero que gana fuerza como heredero de Florentino Pérez en Real Madrid

BOLAVIP convocó a Ramón Álvarez De Mon para hablar de todo. El hombre que en su día diese exclusivas sobre la salida de Lionel Messi de Barcelona o el fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid, analiza igualmente el futuro del conjunto blanco en cuanto a directiva se refiere. Señala como una figura fuerte en la era post Florentino Pérez al marroquí Anas Laghrari.

“Hay una figura que genera cierta controversia porque además es una figura desconocida que no tiene un cargo en el club. Esta muy vinculado a la Superliga, es el CEO de la Superliga, que sí que ha ayudado en temas financieros al Real Madrid, que es Anas Laghrari, que cuenta con la confianza de Florentino, que no sabemos de su boca cuál es su intención a futuro, pero sí que está muy involucrado en ese día a día del Real Madrid”, empezaba De Mon sobre un nombre que en la sombra ha venido ganando peso. Hasta la fecha se desconoce si pudiese ser elegible por un club que no olvidemos, sigue siendo de socios hasta nuevo aviso.

¿Pero quién es Anas Laghrari? Hablamos de un hombre de negocios en todos los sentidos. Nació en Marruecos por 1984 y fue fundador de A22, la empresa detrás de la Superliga que horas atrás pasó a mejor vida como idea original de torneo paralelo a la Champions League. Su padre tenía una relación estrecha con Florentino y esto le permitió acercarse al presidente blanco. También hablamos de un socio de Key Capital Partners, clave para asesorar al mandamás blanco en varias ocasiones en ACS, empresa personal de Pérez. Es entendido como la mano derecha del directivo e igualmente, como una figura sin cargo en Valdebebas con cada vez más peso.

La ausencia de herederos mostrados por la directiva de Real Madrid es clave para Ramón. Entiende que cada día que no haya nombres presentados en sociedad es otro donde la figura de Anas Laghrari ganará fuerza. Pide calma antes de sacar conclusiones: “¿Quién sabe si puede ser un candidato? ¿Quién sabe si puede ser alguien que esté con un futuro candidato también? Es muy difícil concretarte. Al margen de esta persona, no hay una percepción de que Florentino haya preparado a un Delfín, de que haya un vicepresidente primero que sea una figura muy pública que parezca que está de cerca de dar ese paso, ¿No? Entonces es una pregunta que ahora mismo, más allá de lo que te he dicho, no tiene respuesta, me temo”.

“La era post Florentino es un gran temor que tienen muchos madridistas. Ha aglutinado tanto, ha cambiado tantas cosas. No solo en Madrid y en el mundo del fútbol también, que inevitablemente después de estas figuras siempre vienen grandes vacíos…No va a haber otro Florentino, pero ojalá haya alguien que tenga esa misma cultura y ojalá que los socios también sean exigentes, pero al mismo tiempo también sean razonables al entender que no puede llegar otro Florentino. No va a haber otro como él y es una de las dos o tres figuras seguramente más importantes de la historia del Madrid por impacto y demás, si no la más”, comentaba Ramón sobre una personalidad vital en los éxitos tanto económicos como deportivos del club desde el año 2000.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo termina el mandato de Florentino Pérez en Real Madrid?

El 21 de enero del 2025 se celebraron nuevas elecciones y donde Florentino Pérez ganó casi sin esfuerzo. De momento 2029 es la fecha del final de un ciclo donde hasta a fecha, no hay grandes candidatos a sustituirle cuando llegue el momento. A sus 78 años, el mandamás blanco comanda un posible cambio a modelo SAD en la entidad que va de la mano con todo lo comentado anteriormente.

En su paso por la presidencia de Real Madrid, Florentino Pérez ha ganado más de 60 títulos en las secciones de fútbol y baloncesto. 7 ediciones de la Champions League, 7 de LaLiga, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España, su palmarés en cuanto a vitrinas se refiere.

Datos claves

El marroquí Anas Laghrari destaca como una figura influyente y CEO de la Superliga .

destaca como una figura influyente y CEO de la . Florentino Pérez renovó su mandato en enero de 2025 y presidirá hasta el año 2029 .

renovó su mandato en enero de 2025 y presidirá hasta el año . El actual presidente suma más de 60 títulos entre las secciones de fútbol y baloncesto.

Publicidad

Publicidad

ver también Anticipó que Messi se iba del Barcelona y ahora afirma que Julián Alvarez iba a jugar en Real Madrid: “Fue durante la pandemia”