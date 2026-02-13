Real Madrid y Barcelona, el mejor antídoto para las crisis de Julián Alvarez

“Tiene el gol y gracias a Dios ha vuelto y seguro que lo limpiará para todo lo que viene”. Así de simple definía Diego Pablo Simeone lo que fue su mejor noche en años como entrenador del Atlético de Madrid. Una que no puede entenderse sin Julián Alvarez y sin el final de una racha de 16 partidos sin goles que volvió a llegar en una gran fecha. Real Madrid y Barcelona, el mejor antídoto para las crisis del ex River Plate.

Julián Alvarez terminó ayer su sequía contra Barcelona con goles y asistencias. Pasó algo similar con Real Madrid en el 5-2 de hace algunos meses. Tiene mejores números contra los grandes de España que ante muchos clubes de zona baja. En 15 partidos contra blancos y culés, suma un total de 8 goles y 2 asistencias. Durante años se le ha relacionado con los gigantes de España y no en vano.

Contra Barcelona Julián Alvarez ya suma 3 goles entre Copa del Rey y LaLiga. A esto se le suman 2 asistencias que en este momento son motivo de alegría en Madrid. Atlético está a un paso de volver a una final por primera vez desde el 2020. La Copa del Rey, ganada por el Cholo en 2013, no ha sido camino amable para un equipo con fe en mantener el resultado en Cataluña.

Si miramos sus números ante los merengues, incluso Julián Alvarez mejora lo visto ante blaugranas. 5 goles en 9 partidos suma el argentino ante Real Madrid. Les marcó con Manchester City, con Atlético de Madrid y estadios como el Etihad, Bernabéu o Metropolitano. La Araña vuelve a picar y lo hace en una jornada donde las papas quemaban como nunca por contexto y por lo que podía ser el mantener una racha de casi 5 años sin títulos para el Cholo. Si hay partido grande, llamá al 9 de la Albiceleste.

Julián Alvarez ya había tenido una tarde mágica ante Real Madrid meses atrás:

Atlético de Madrid le dio a Hansi Flick su peor derrota como entrenador y en el fútbol profesional. Solamente en el inicio de su carrera y allá por el 2005, Kickers Offenbach venció a su Hoffenheim por 6-2 en el único precedente que se tenía hasta la fecha sobre un choque donde el alemán cayese por 4 tantos o más.

Julián Alvarez reconoce que necesitaba una noche así

“Obviamente agradecido con la gente y, en lo personal, contento. Era algo que necesitaba, un poco de cariño, de amigarme con el arco”, confesaba el argentino tras una noche donde marcó y dio una asistencia a Lookman. El 4-0 se quedó corto para algunos, pero lo más importante para Julián pasó por cortar una racha de más de 65 días sin gritar con la grada colchonera.

Desde el 9 de diciembre ante PSV que Julián Alvarez no veía puerta. Aseguró que poco a poco recupera las sensaciones que le hicieron asentarse como la cabeza de un proyecto que sueña con la final de Sevilla: “Si bien ya en los últimos partidos me venía sintiendo un poco mejor desde el juego, el gol siempre para los delanteros y después de tantos partidos, suma para la confianza, así que espero que sean muchos más”.

Datos claves

Julián Álvarez cortó una racha de 16 partidos y 65 días sin marcar goles.

cortó una racha de y sin marcar goles. El delantero suma 8 goles y 2 asistencias en 15 enfrentamientos contra Real Madrid y Barcelona.

y en 15 enfrentamientos contra Real Madrid y Barcelona. El Atlético de Madrid venció 4-0 al Barcelona, propiciando la peor derrota profesional de Hansi Flick.

