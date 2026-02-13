“Creo que a Cristiano Ronaldo le gustaría irse a Miami a jugar con Messi”

Rene Meulensteen fue uno de los primeros ayudantes de Cristiano Ronaldo en Manchester United. Trabajó de la mano de Sir Alex Ferguson en unos Diablos Rojos donde el luso fue leyenda. En las últimas horas y para BetGoat, no dudó en marcar que el mundo del fútbol se vería más que beneficiado si es que CR7 deja Al-Nassr y Arabia Saudita para unirse a la MLS. Verle con Lionel Messi, considera, no debería ser tan imposible como se lo imagina el futbolero promedio.

“Cristiano Ronaldo podría seguir triunfando en la MLS, sin ningún problema. Con el equipo y los jugadores adecuados a su alrededor, al 100 %, podría triunfar. Si le dan buenos pases, él los convertirá en goles. Podría hacerlo en la MLS, sin lugar a dudas”, reflexiones del neerlandés tras todas las informaciones publicadas luego de la huelga de CR7 en Oriente Medio. De momento parece haber paz.

Se habló durante varias jornadas de la posibilidad de que el luso dejase Riad. Todo ello por disputas con el Fondo PIF que ni mucho menos parecen ser el último punto de choque de CR7 por Arabia. Meulensteen ve una oportunidad de oro para la MLS si consigue lo que sería el fichaje del siglo: “¿Jugar junto a Lionel Messi en el Inter de Miami? Sería increíble. Sinceramente, sería fantástico. Serían los partidos más taquilleros cada semana. ¿Quién no querría ver eso? Siempre y cuando se mantenga el equilibrio adecuado para garantizar que tanto Cristiano como Messi puedan seguir jugando al máximo nivel. Solo pensar en ello es emocionante, sería lo más interesante en la historia del fútbol si lo consiguieron, eso es seguro”.

“¿Te imaginas a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí…Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a Los Ángeles porque estaría muy cerca de Hollywood. Probablemente ese sea su próximo destino”, finalizaba Meulensteen alrededor de una trama que en los próximos meses veremos cómo evoluciona.

Messi y CR7 no comparten césped desde hace casi tres años: GETTY

Recordemos que CR7 tiene contrato en Arabia hasta el 2027. También que al Inter Miami le sobra una plaza de Designated Player y que el luso tiene una cláusula de rescisión en su contrato por Oriente Medio que solo es de 50 millones de euros. Uno de los primeros nombres que le conoció en Manchester, le recomienda irse a la MLS para jugar con o contra Messi.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Cristiano Ronaldo tiene contrato vigente en Arabia Saudita con el Al-Nassr hasta el 2027 .

tiene contrato vigente en Arabia Saudita con el Al-Nassr hasta el . La cláusula de rescisión del contrato de CR7 en Oriente Medio es de 50 millones de euros .

. El Inter Miami dispone de una plaza libre de Jugador Designado para realizar nuevos fichajes.

ver también “A Cristiano Ronaldo le están faltando el respeto, nadie vería la liga de Arabia sin él”