Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Harry Kane publica el gran secreto de Luis Díaz: Así se ganó el respeto del camerino del Bayern Múnich

Harry Kane destapó el secreto mejor guardado de Luis Díaz y contó cómo conquistó al camerino del Bayern Múnich.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Harry Kane destacó el trabajo que Luis Díaz hace por el Bayern.
© Getty ImagesHarry Kane destacó el trabajo que Luis Díaz hace por el Bayern.

Bayern Múnich volvió a ganar y a qué no adivinas quién volvió a ser figura. ¡Sí, Luis Díaz! El jugador colombiano marcó el segundo gol de la victoria ante RB Leipzig en los cuartos de final de la Copa de Alemania y Harry Kane no dudó en revelar cómo ‘Lucho’ se ganó el respeto del camerino del equipo alemán.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

No fue un partido fácil para el Bayern Múnich. Luego de una pelota que pegó en el palo del RB Leipzig, llegó el contraataque que terminó en la falta penal que Kane transformó en gol. Había que liquidar rápido el partido y para cumplir ese objetivo Luis Díaz fue el elegido.

Un gran pase de Michael Olise puso mano a mano a ‘Lucho’ Díaz contra el arquero Maarten Vandevoordt para que, con un leve toque, el extremo decretara el 2-0 y Bayern Múnich clasificara a semifinales de la Copa de Alemania. Ahora, era el momento de esuchar los nuevos elogios de Harry Kane para el jugador colombiano. ¡Esto nunca dejará de sorprender!

Así Luis Díaz se ganó el respeto del camerino del Bayern, según Harry Kane

Luis Díaz y Harry Kane han ganado un título en Bayern. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz y Harry Kane han ganado un título en Bayern. (Foto: Getty Images)

“Jugador increíble, gran persona. Su forma de trabajar, su forma de comportarse. Creo que, obviamente, recibe mucha atención por los goles que marca, pero creo que el trabajo que hace para el equipo con y sin balón es lo más importante. Pienso que eso es lo que todos respetamos de él y es muy peligroso”, dijo Harry Kane sobre Luis Díaz.

Publicidad
“Nos criticaron por fichar a Luis Díaz y quizás ahora se retracten, es muy bueno”

ver también

“Nos criticaron por fichar a Luis Díaz y quizás ahora se retracten, es muy bueno”

¿Quién lleva más goles en Bayern Múnich, Luis Díaz o Harry Kane?

Mientras que Luis Díaz lleva 19 goles y 14 asistencias en 2.549 minutos y 31 partidos, Harry Kane no se queda atrás y hasta el partido Werder Bremen vs. Bayern Múnich del sábado 14 de febrero a las 9:30 A.M. lleva 39 goles y 5 asistencias en 2.738 minutos y 34 partidos.

Encuesta

¿A qué fase clasificó Bayern Múnich en la Copa de Alemania?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Harry Kane afirmó que el camerino respeta a Luis Díaz por su trabajo sin balón.
  • El respeto hacia Luis Díaz nace de su comportamiento y esfuerzo constante para el equipo.
  • Harry Kane destacó que, además de sus goles, Luis Díaz es un jugador muy peligroso.
Publicidad
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Luis Díaz y Bayern Múnich van por un récord de 95 años
Bundesliga

Luis Díaz y Bayern Múnich van por un récord de 95 años

Kane y la definición perfecta para Díaz por los 3 goles vs. Hoffenheim
Bundesliga

Kane y la definición perfecta para Díaz por los 3 goles vs. Hoffenheim

Luis Díaz festeja las 5 renovaciones del Bayern Múnich
Bundesliga

Luis Díaz festeja las 5 renovaciones del Bayern Múnich

Vicente Sánchez pidió el fichaje de este delantero uruguayo para Emelec
Fútbol de Ecuador

Vicente Sánchez pidió el fichaje de este delantero uruguayo para Emelec

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo