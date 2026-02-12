Harry Kane publica el gran secreto de Luis Díaz: Así se ganó el respeto del camerino del Bayern Múnich

Bayern Múnich volvió a ganar y a qué no adivinas quién volvió a ser figura. ¡Sí, Luis Díaz! El jugador colombiano marcó el segundo gol de la victoria ante RB Leipzig en los cuartos de final de la Copa de Alemania y Harry Kane no dudó en revelar cómo ‘Lucho’ se ganó el respeto del camerino del equipo alemán.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

No fue un partido fácil para el Bayern Múnich. Luego de una pelota que pegó en el palo del RB Leipzig, llegó el contraataque que terminó en la falta penal que Kane transformó en gol. Había que liquidar rápido el partido y para cumplir ese objetivo Luis Díaz fue el elegido.

Un gran pase de Michael Olise puso mano a mano a ‘Lucho’ Díaz contra el arquero Maarten Vandevoordt para que, con un leve toque, el extremo decretara el 2-0 y Bayern Múnich clasificara a semifinales de la Copa de Alemania. Ahora, era el momento de esuchar los nuevos elogios de Harry Kane para el jugador colombiano. ¡Esto nunca dejará de sorprender!

Así Luis Díaz se ganó el respeto del camerino del Bayern, según Harry Kane

Luis Díaz y Harry Kane han ganado un título en Bayern. (Foto: Getty Images)

“Jugador increíble, gran persona. Su forma de trabajar, su forma de comportarse. Creo que, obviamente, recibe mucha atención por los goles que marca, pero creo que el trabajo que hace para el equipo con y sin balón es lo más importante. Pienso que eso es lo que todos respetamos de él y es muy peligroso”, dijo Harry Kane sobre Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nos criticaron por fichar a Luis Díaz y quizás ahora se retracten, es muy bueno”

¿Quién lleva más goles en Bayern Múnich, Luis Díaz o Harry Kane?

Mientras que Luis Díaz lleva 19 goles y 14 asistencias en 2.549 minutos y 31 partidos, Harry Kane no se queda atrás y hasta el partido Werder Bremen vs. Bayern Múnich del sábado 14 de febrero a las 9:30 A.M. lleva 39 goles y 5 asistencias en 2.738 minutos y 34 partidos.

Encuesta¿A qué fase clasificó Bayern Múnich en la Copa de Alemania? ¿A qué fase clasificó Bayern Múnich en la Copa de Alemania? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Harry Kane afirmó que el camerino respeta a Luis Díaz por su trabajo sin balón .

afirmó que el camerino respeta a por su . El respeto hacia Luis Díaz nace de su comportamiento y esfuerzo constante para el equipo.

nace de su y esfuerzo constante para el equipo. Harry Kane destacó que, además de sus goles, Luis Díaz es un jugador muy peligroso.

Publicidad