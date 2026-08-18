¿Juega Luis Díaz? Heidenheim vs. Bayern Múnich: alineaciones y dónde ver el amistoso online y en vivo

A lo largo de las próximas horas el Bayern Múnich de Luis Díaz y Vincent Kompany cerrará su pretemporada. Lo harás con un encuentro como visitante frente al Heidenheim de la segunda división alemana. El encuentro servirá de preparación para la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund dentro de cuatro jornadas. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el compromiso.

Se tratará del sexto amistoso de pretemporada de un Bayern Munich que hasta la fecha tiene un balance de cinco victorias por una derrota. Tras caer por 2 a 1 ante Wehen, los bábvaros derrotaron al Rottach-Egern, Jeju United, Aston Villa y RB Leipzig. El de esta tarde será el último encuentro de preparación antes de una temporada donde se pretende mantener la hegemonía en la Bundesliga y soñar con la Champions League.

Horarios del encuentro entre Heidenheim y Bayern Múnich

Alemania: 18:00 horas.

18:00 horas. Colombia: 11:00 horas.

11:00 horas. España: 18:00 horas.

18:00 horas. Argentina: 13:00 horas.

13:00 horas. Brasil: 13:00 horas (Brasilia).

13:00 horas (Brasilia). Uruguay: 13:00 horas.

13:00 horas. Chile: 12:00 horas.

12:00 horas. Paraguay: 12:00 horas.

12:00 horas. Bolivia: 12:00 horas.

12:00 horas. Venezuela: 12:00 horas.

12:00 horas. Estados Unidos: 12:00 pm (Este), 11:00 am (Central), 10:00 am (Montaña), 09:00 am (Pacífico).

12:00 pm (Este), 11:00 am (Central), 10:00 am (Montaña), 09:00 am (Pacífico). Ecuador: 11:00 horas.

11:00 horas. Perú: 11:00 horas.

11:00 horas. México: 10:00 horas (Centro).

¿Quién transmite Heidenheim vs. Bayern Múnich?

La app FC Bayern TV PLUS será el lugar más sencillo para poder disfrutar del encuentro. Se puede adquirir dicha aplicación con cualquier modelo de teléfonos de última generación. También y por medio de la página web del equipo de la Bundesliga podrá seguir el compromiso. Todo esto de manera gratuita en ambos escenarios.

Luis Díaz tendrá minutos ante Heidenheim: GETTY

Posibles alineaciones de Heidenheim vs. Bayern Múnich

Heidenheim: Frank Feller, Oualid Mhamdi, Patrick Mainka, Tim Siersleben, Jonas Föhrenbach, M. Costly, Marvin Pieringer, Jan Schöppner, Adrian Beck, Mathias Honsak y Budu Zivzivadze.

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Bayern Múnich: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Tim Binder, Arijon Ibrahimović y Luis Díaz.

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