Luis Díaz ilusiona a todo el Bayern Múnich: tuvo la mejor pretemporada de su carrera

Nunca en su etapa como profesional tuvo tan buenos números. Luis Díaz vive la mejor pretemporada de su carrera. El 22 va por la Supercopa.

Bayern Múnich se prepara para la Supercopa de Alemania. Lo hace en un contexto donde la situación médica de Jamal Musiala es el gran tema de conversación en el Rey de la Bundesliga. Mientras se resuelve su futuro, los alemanes se encomiendan a un Luis Díaz que vive la mejor pretemporada de su carrera.

Nunca en sus más de 10 pretemporadas como profesional Luis Díaz había sumado estos números. Ante rivales como Jeju United, Aston Villa y RB Leipzig, le vimos marcar goles y dar asistencias. El balance de 3 tantos y 2 pases de gol nunca había sido firmado por el Guajiro en la preparación de una temporada.

Con Liverpool en 2024 y con Porto en 2019 le vimos marcar dos goles. Era su mejor rendimiento en pretemporadas desde que tenemos registros. El cafetero se alista para visitar a Borussia Dortmund en una Supercopa de Alemania que el día 22 de agosto abre la temporada en la Bundesliga. Mucha ilusión con el rendimiento de un jugador que fue buscado por Arabia Saudita durante el verano.

“Quiero marcar muchos goles, dar muchas asistencias y ganar muchos títulos para el club, para el equipo. Es lo más importante, para nosotros hacer una gran temporada aún mejor que la anterior y en lo personal tratar de ayudar en lo que pueda”, reflexiones de Luis Díaz en la mitad de una pretemporada donde ha ilusionado a todo Múnich.

La casa del Dortmund, hogar de la Supercopa de Alemania 2026: GETTY

Es la preparación para un curso donde mejor promedio de minutos tiene en goles, donde más asistencias ha sumado y donde sin dudas más fino que lo hemos visto de cara a portería. Luis Díaz ilusiona a todo el Bayern Múnich tras firmar la mejor pretemporada de su carrera. A sus 29 años, se alista para una campaña donde repetir los títulos locales y buscar la Champions League será el gran objetivo.

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Bayern espera contar con Musiala en la Supercopa

Uli Hoeness, presidente de honor del club, se expresó horas atrás sobre el estado de salud del número 10. Dejó en claro que sus desmayos son una situación conocida por parte de los médicos del Bayern. No está descartado que pueda decir presente en el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund el día 22 de agosto.

“Estamos informados de sus problemas desde hace meses. Había habido algunas señales, pero nunca le había sucedido algo así en un partido. Todos estamos sin palabras, no estábamos preparados para esto. Tendremos que aprender a lidiar con la situación. Nuestros médicos están en contacto constante con los especialistas”, reflexiones del presidente de honor del club, Uli Hoeness, sobre el momento de Jamal. En las próximas horas conoceremos si llega o no a Dortmund.

Datos claves

Luis Díaz logró la mejor pretemporada de su carrera con el Bayern Múnich .

logró la mejor pretemporada de su carrera con el . El extremo colombiano anotó 3 goles y 2 asistencias en los partidos amistosos.

en los partidos amistosos. Bayern Múnich enfrentará al Borussia Dortmund el 22 de agosto por la Supercopa.