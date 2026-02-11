“Barcelona necesitaba 400 millones de euros para retener a Messi”

La salida de Lionel Andrés Messi de Barcelona no puede entenderse sin hablar de la economía del club. En charla con BOLAVIP, Ramón Álvarez De Mon, encargado de desvelar la marcha de La Pulga del club de su vida antes que todos, reconoce la suma de dinero que por entonces faltaba para poder firmar una renovación imposible en todos los sentidos. La normativa de LaLiga y el Fair Play Financiero, claves en todos los sentidos.

“Yo me acuerdo de que para renovar a Messi, en los términos que tenía que renovarlo, no sé si Barcelona tenía que generar 400 millones en plusvalías y en ahorros de salarios…Era algo impracticable, era algo completamente imposible. Entonces, en realidad, la dificultad técnica de llegar a esa conclusión no era grande”, empezaba sobre el tema Ramón Álvarez De Mon en charla con BOLAVIP. En agosto del 2021 empezaba a romperse una relación que parecía destinada a la eternidad.

Entiende que en aquel entonces los problemas del Barcelona no se podían solucionar en un solo verano. No duda que en el conjunto culé se tenían que realizar esfuerzos titánicos en el día a día: “Yo tenía bastante bien analizadas las cuentas del Barcelona, que son públicas, y llevaba muchos años hablando sobre esas maltrechas cuentas y sobre la pésima gestión de Bartomeu…Con un amigo, Tomás, que también estaba en Twitter, empezamos a ver que la normatividad de LaLiga le va a exigir al Barcelona supone un esfuerzo que es incompatible con su economía”.

“¿Por qué ningún medio lo saca antes? Lo que pasa es que nadie analizaba esas cosas, nadie las entendía, la mayoría, o por no decir todos los periodistas, iban pues de lo que le decía Messi, de lo que decía Laporta, pero no de lo que decía la realidad, la normativa, y por eso para mí era complicado mantener ese discurso con todas las informaciones en contra…Incluso recibía llamadas de algún colega de Barcelona, con buena intención, diciéndome para ya”, más reflexiones de Ramón Álvarez De Mon en BOLAVIP. Casi 5 años después, se le ponen números a una operación que jamás se trasladó a la realidad.

Messi se fue a París por la ausencia de Fair Play Financiero en Barcelona. También por los estragos de la pandemia en una entidad donde el contrato de Leo consumía buena parte de las finanzas. El hombre encargado de desvelar el divorcio del siglo en el mundo del fútbol tasa en 400 millones de euros el hueco que impidió ver al GOAT culé retirarse con la camiseta de sus amores.

Publicidad

Publicidad

Las reacciones de Laporta y Barcelona

Consultado en BOLAVIP por las respuestas a sus informaciones desde el Camp Nou, Ramón Álvarez De Mon revela que ni mucho menos encontró amigos en el lado más oficial del barcelonismo: “Contactos directos no hubo. Sí que hubo mensajes indirectos a través de cierta gente que me hacía entender que, Laporta no me tenía un especial cariño por lo que estaba haciendo…Hay formas que tienes de enterarte de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo ni siquiera le recriminaba nada a Laporta en ese momento. Ya he tenido después tiempo para recriminarle otras cosas, pero en ese momento yo lo que decía es que esto era culpa de la herencia de Bartomeu”.

“Otra cosa es que Laporta hubiese prometido que iba a renovar a Messi, que se hubiese abrazado al maniquí, que me pareció una imagen un poco patética, la verdad, o que las elecciones las ganase de esa manera. Yo no estaba reprochándole a Laporta o su gestión en ese tema, sino que venía del pasado realmente”, finalizaba un Ramón Álvarez De Mon que años más tarde también sería el responsable de exclusivas como el fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid o el posible cambio del club blanco a una SAD.

Datos claves

El FC Barcelona necesitaba generar 400 millones de euros en plusvalías para renovar a Messi.

en plusvalías para renovar a Messi. Lionel Messi abandonó el club en agosto de 2021 por falta de Fair Play Financiero.

abandonó el club en agosto de 2021 por falta de Fair Play Financiero. La normativa de LaLiga y la gestión de Bartomeu impidieron la continuidad del jugador argentino.

Publicidad

Publicidad

ver también Anticipó que Messi se iba del Barcelona y ahora afirma que Julián Alvarez iba a jugar en Real Madrid: “Fue durante la pandemia”