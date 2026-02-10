Luis Díaz amenaza el gran récord de Falcao: solo necesita 14 goles

El fenómeno Luis Díaz por la Bundesliga no se detiene. Tras conseguir su segundo hat-trick en Europa, el cafetero ya tiene retos absolutamente claros de cara a intentar derrumbar incluso los mejores récords de Radamel Falcao en el viejo continente. Necesita acumular 14 goles más entre tantos y asistencias antes de que termine la temporada para hacer historia en todos los sentidos. Ni James Rodríguez en su día por Real Madrid pudo superar dichas marcas del Tigre.

La ecuación es sencilla. Habla de un Falcao que entre agosto del 2010 y mayo del 2011 se convirtió en el colombiano con más goles creados a lo largo de una sola temporada en Europa. Fueron 43 los aportes que en total generase el actual delantero de Millonarios en una campaña donde terminaría ganando el triplete, incluyendo la Europa League. Luis Díaz hasta la fecha suma 30 aportaciones en este sentido. Todo ello de la mano de un equipo rendido a su rendimiento e impacto en las filas de Vincent Kompany.

Los 18 goles y 12 asistencias del cafetero con tres meses de temporada por delante ilusionan a todos. A corto plazo Luis Díaz intentará superar las 35 aportaciones de James en una sola temporada por Europa. El capitán de la selección colombiana lo hizo con Real Madrid hasta mayo del año 2015 y de la mano de un Carlo Ancelotti que sacó su mejor versión en el Santiago Bernabéu. Lucho necesita solo 5 gritos sagrados más antes de realmente ponerse a pensar en un tigre Falcao que ni mucho menos parece no alcanzable.

“Nos divierte mucho Luis Díaz. Es un auténtico torbellino. Ahora nos lo jugamos todo contra el Leipzig…Luis Díaz ha marcado la diferencia hoy. Ha sido el jugador clave, aunque la victoria la hemos conseguido como equipo. Luis siempre juega con pasión y entrega. A veces es capaz de dejar atrás a varios jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros”, palabras de Jan-Christian Dreesen, director general y Max Eberl como director deportivo del Bayern tras la tripleta de Lucho vs. Hoffenheim. En Alemania ya se le entiende como uno de los fichajes del año.

El ex Junior de Barranquilla y Porto ya vive su mejor temporada en cuanto a goles se refiere por Europa. Con lo hecho el pasado fin de semana, superó los 17 gritos sagrados que sumase con Liverpool en su última campaña por la Premier League. Son ya 18 anotaciones para un proyecto que marcha como líder de la Bundesliga con un total de 6 puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund y que no nos olvidemos, ya se encuentra clasificado a los octavos de final de la Champions League tras avanzar como segundo de la tabla de liguilla. Luis Díaz quiere títulos e igualmente derrocar marcas históricas como la que consiguiese Falcao casi 15 años atrás.

Luis Diaz espera rival en Champions

A corto plazo el conjunto bávaro tendrá el encuentro de cuartos de final de la Copa de Alemania frente a Leipzig y la visita al Werder Bremen el fin de semana. Tras ello habrá que recibir a Frankfurt en el Allianz Arena y todo ello antes de la llegada de un nuevo clásico frente a Dortmund el próximo 28 de febrero. Todo esto mientras terminan de definirse los octavos de final de una Champions con posibles rivales más que claros.

Y es que el Bayern Múnich conocerá su próximo oponente en el torneo europeo el próximo 11 de marzo el vencedor saldrá de la eliminatoria que disputarán Borussia Dortmund vs. Atalanta e igualmente Olympiacos ante Bayer Leverkusen. Cuando todo se define en cuanto a la fase de playoffs se refiere, conoceremos finalmente el camino definitivo a la ciudad de Budapest y donde Lucho Días buscará ganar su primera edición de la Copa de Europa.

Datos claves

Luis Díaz suma 18 goles y 12 asistencias en la presente temporada con el Bayern.

suma y en la presente temporada con el Bayern. El colombiano superó su récord personal de 17 goles logrados previamente en el Liverpool .

logrados previamente en el . Díaz busca batir el récord de Radamel Falcao, quien generó 43 aportes de gol en 2011.

