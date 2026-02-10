Vincent Kompany le deja claro a Cristiano Ronaldo qué pasará con Luis Díaz en el Mundial

Si no es el mejor extremo del mundo en la actualidad, pega en el palo. Luis Díaz tiene un nivel tan superlativo que el entrenador Vincent Kompany no para de elogiarlo. Ahora, se animó a dejarle claro a Cristiano Ronaldo lo que pasará con ‘Lucho’ en el Mundial 2026.

Luego de marcar tres goles y ocasionar que le cometieran dos penaltis en la victoria de Bayern Múnich 5-1 ante Hoffenheim, Díaz no paró de recibir elogios. Kompany sostuvo sobre el jugador colombiano “tiene un poco de creatividad caótica, donde la mayoría de los jugadores reciben el balón y luego van de A a B, y luego puedes ver qué intentan hacer. Con ‘Lucho’ nunca sabes qué quiere, ¿sabes?”.

El partido más llamativo del Grupo K del Mundial 2026 va a enfrentar a la Selección Colombia ante Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. Si se llega a presentar un momento difícil en este encuentro, Vincent Kompany ya le advirtió a Cristiano Ronaldo lo que pasará con Luis Díaz.

La advertencia de Kompany a Cristiano Ronaldo por el nivel de Luis Díaz

Luis Díaz, Vincent Kompany y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego tuvimos siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda, ‘Lucho’ es una máquina. A veces hay momentos difíciles, pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”, sostuvo el DT de Bayern Múnich sobre Luis Díaz.

Los otros dos partidos que tendrá Luis Díaz con Colombia en el Mundial 2026

Antes de enfrentar a Portugal en la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, Luis Díaz y la Selección Colombia enfrentan a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. y al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M.

