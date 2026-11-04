Alineaciones de AEK Athens y Real Madrid por la Champions League: formaciones probables

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena. AEK Athens viene de caer 1-5 ante Man City y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Real Madrid viene de ganarle 4-1 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de AEK Athens y Real Madrid
AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, Aboubakary Koïta, Barnabás Varga, Luka Jović. DT: Marko Nikolić.
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.
La previa de AEK Athens y Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Allywn Arena
- Historial: 2 cruces — AEK Athens ganó 0, Real Madrid ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 22/10/2002: Real Madrid 2-2 AEK Athens
- Próximo partido de AEK Athens: vs. Como 1907, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Real Madrid: vs. PSV, martes 24 de noviembre