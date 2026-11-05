Lo buscaban Liga de Quito y Barcelona SC, pero Católica se quedará con este fichaje para 2027

La Universidad Católica ya amarró a este jugador para la siguiente temporada.

Este jueves 5 de noviembre de 2026 se informó que Liga de Quito y Barcelona SC se quedaron con las ganas de fichar a uno de los jugadores que más venían siguiendo en la LigaPro. Todo esto porque Universidad Católica se quedó con este jugador.

Se reveló que la Universidad Católica será el club que se quede con el fichaje de José Fajardo. El delantero panameño es uno de los jugadores que más despuntó en esta LigaPro y terminaba contrato a finales de este año. La Católica no va a correr riesgo y ya lo amarra.

El delantero panameño se quedará en Universidad Católica en la siguiente temporada y podría salir siempre y cuando llegue una oferta que guste al equipo ecuatoriano. Esta solo sería del extranjero, puesto que, tampoco quiere reforzar a un rival directo en el campeonato.

Con este movimiento, Católica también demuestra su interés de querer seguir compitiendo en el campeonato ecuatoriano para la siguiente temporada y poner a los grandes de nuevo en problemas. El club también estaría muy cerca de concretar la ampliación de contrato de Mauricio Alonso.

José Fajardo se quedará en Católica. (Foto: Imago)

Barcelona SC y Liga de Quito estuvieron sondeando la posibilidad de contratar a José Fajardo como su nuevo delantero. No obstante, el goleador panameño siempre tuvo como prioridad la Católica. En este club, es donde mejor rendimiento mostró e incluso llegó al Mundial.

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Los números de José Fajardo en esta temporada

En esta temporada, José Fajardo ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. El delantero marcó 16 goles y dio 3 asistencias. Ha sumado en cancha ya más de 2.700 minutos. Es uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano.

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