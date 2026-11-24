Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Aspmyra Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt viene de empatar 0-0 con Lille y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. LASK viene de ganarle 4-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bodo Glimt y LASK

Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Odin Lurås Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik André Bjorkan, Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.

LASK (3-5-2): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, João Alemão, Daniel Elfadli, Kasper Jorgensen, Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Robert Ljubičić, Yvan Dibango, Samuel Adeniran, Moses Usor. DT: Dietmar Kühbauer.

La previa de Bodo Glimt y LASK: todo lo que hay que saber