Néstor Lorenzo lo quería convocar pero rechazó a la Selección de Colombia para siempre

Uno de los jugadores que estuvo en planes de la Selección Colombia quedaría descartado definitivamente por elegir otra selección.

Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana continúan buscando futbolistas con doble nacionalidad que puedan reforzar a la Selección. Sin embargo, uno de los jóvenes talentos que estaba en el radar de la ‘Tricolor’ habría tomado la decisión de representar otro país definitivamente.

‘Santi’ Castañeda recibió su primer llamado con Estados Unidos tras destacar en la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Paderborn. Sus actuaciones en el fútbol europeo captaron la atención de Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico, que decidieron incluirlo en la lista para la CONCACAF Liga de Naciones.

El futbolista tiene padres colombianos y, a sus 21 años, todavía mantenía abierta la posibilidad de representar a la selección nacional. Sin embargo, esta convocatoria con Estados Unidos podría cambiar el panorama, ya que si debuta oficialmente con USA, queda bloqueado según normativa FIFA.

“Lo hemos seguido bastante, tenemos muy buenas referencias de diferentes entrenadores. Es un jugador que puede rendir y aportar cosas importantes al equipo”, explicó Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.

“Lo más importante ahora es darle la oportunidad (…) Creo que este era el momento adecuado para llamarlo”, agregó el entrenador argentino, dejando entrever que Castañeda tendría posibilidades de sumar minutos.

El calendario de amistosos que jugará la Selección Colombia

Así quedaron los partidos amistosos que jugará Colombia en este mes de noviembre:

Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

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Santiago Castañeda – Paderborn.

En resumen