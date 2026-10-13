Alineaciones de Feyenoord y Como 1907 por la Champions League: formaciones probables

Se viene Feyenoord vs. Como 1907 este miércoles 14 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Feyenoord y Como 1907
Feyenoord viene de caer 1-5 ante Barcelona.
Como 1907 viene de ganarle 4-1 a RB Leipzig.
Las alineaciones de Feyenoord y Como 1907
Feyenoord (4-3-3): Tjark Ernst, Javi López, Mika Mármol, Jeremiah St. Juste, Givairo Read, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline, Nacho Ferri, Luciano Valente, Anis Hadj Moussa. DT: Giovanni van Bronckhorst.
Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Álex Valle, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah, Yan Couto, Nico Paz, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Anastasios Douvikas, Assane Diao, Martin Baturina. DT: Cesc Fàbregas.
Suplentes de Feyenoord: Mats Deijl, Gonçalo Borges, Sem Steijn, Tobias Van Den Elshout, Thijs Kraaijeveld, Gaoussou Diarra, Tijme Wessels, Florian Kastenmeier, Liam Bossin, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken.
Suplentes de Como 1907: Marc Kempf, Máximo Perrone, Lorenzo Luigi Ginelli, Alberto Dossena, Samuele Ricci, Kaiki, Jesús Rodríguez Caraballo, Ivan Smolčić, Mattia Liberali, Robert Sánchez.
La previa de Feyenoord y Como 1907: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Feyenoord: vs. Betis, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Como 1907: vs. Manchester United, miércoles 21 de octubre