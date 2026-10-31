Alineaciones de Leverkusen y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Leverkusen recibe a Stuttgart este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de caer 2-3 ante Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leverkusen y Stuttgart
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Malik Tillman, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Patrik Schick, Nathan Tella. DT: Carles Martínez.
Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt, Grischa Prömel, Deniz Undav, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Ermedin Demirović, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.
La previa de Leverkusen y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio BayArena
- Historial: 92 cruces — Leverkusen ganó 43, Stuttgart ganó 25 y empataron 25
- Último antecedente: 09/05/2026: Stuttgart 3-1 Leverkusen
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Colonia, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Werder Bremen, sábado 7 de noviembre