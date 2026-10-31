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Bundesliga

Alineaciones de Leverkusen y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Leverkusen y Stuttgart se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio BayArena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leverkusen vs. Stuttgart, Bundesliga
Leverkusen vs. Stuttgart, Bundesliga

Leverkusen recibe a Stuttgart este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de caer 2-3 ante Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Leverkusen y Stuttgart

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Malik Tillman, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Patrik Schick, Nathan Tella. DT: Carles Martínez.

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Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt, Grischa Prömel, Deniz Undav, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Ermedin Demirović, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.

La previa de Leverkusen y Stuttgart: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Estadio BayArena
  • Historial: 92 cruces — Leverkusen ganó 43, Stuttgart ganó 25 y empataron 25
  • Último antecedente: 09/05/2026: Stuttgart 3-1 Leverkusen
  • Próximo partido de Leverkusen: vs. Colonia, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Werder Bremen, sábado 7 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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