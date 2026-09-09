Alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Anfield por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene Liverpool vs. Atlético de Madrid este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Anfield desde las 20:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker, Ronald Araujo, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Florian Wirtz, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Pablo Barrios, Cristian Romero, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Koke, Julián Alvarez, Lee Kang-In, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Suplentes de Liverpool: Luke Chambers, Jayden Danns, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Lewis Koumas, Giorgi Mamardashvili, James McConnell, Víctor Muñoz, Trey Nyoni, Kostas Tsimikas, Freddie Woodman.

Suplentes de Atlético de Madrid: Ademola Lookman, Morten Hjulmand, Jorge Castillo, Jonathan David, Jorge Domínguez, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Dani Martínez, Rodrigo Mendoza, Juan Musso, Obed Vargas, Johnny Cardoso.

La previa de Liverpool y Atlético de Madrid: todo lo que tenés que saber

Día: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre Hora: 20:00 (hora local del estadio)

20:00 (hora local del estadio) Estadio: Estadio Anfield

Estadio Anfield Historial: 11 cruces — Liverpool ganó 4, Atlético de Madrid ganó 5 y empataron 3

11 cruces — Liverpool ganó 4, Atlético de Madrid ganó 5 y empataron 3 Último antecedente: 17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid