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UEFA Champions League

Alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Anfield por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.
Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.

Se viene Liverpool vs. Atlético de Madrid este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Anfield desde las 20:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Liverpool y Atlético de Madrid

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker, Ronald Araujo, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Rio Ngumoha, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Florian Wirtz, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.

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Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Pablo Barrios, Cristian Romero, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Koke, Julián Alvarez, Lee Kang-In, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Suplentes de Liverpool: Luke Chambers, Jayden Danns, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Lewis Koumas, Giorgi Mamardashvili, James McConnell, Víctor Muñoz, Trey Nyoni, Kostas Tsimikas, Freddie Woodman.

Suplentes de Atlético de Madrid: Ademola Lookman, Morten Hjulmand, Jorge Castillo, Jonathan David, Jorge Domínguez, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Dani Martínez, Rodrigo Mendoza, Juan Musso, Obed Vargas, Johnny Cardoso.

La previa de Liverpool y Atlético de Madrid: todo lo que tenés que saber

  • Día: miércoles 9 de septiembre
  • Hora: 20:00 (hora local del estadio)
  • Estadio: Estadio Anfield
  • Historial: 11 cruces — Liverpool ganó 4, Atlético de Madrid ganó 5 y empataron 3
  • Último antecedente: 17/09/2025: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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