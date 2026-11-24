Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Etihad Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de ganarle 3-2 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Napoli viene de caer 1-4 ante Porto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Man City y Napoli

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

Napoli (4-3-3): Vanja Milinković-Savić, Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Mathías Olivera, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott Mctominay, Matteo Politano, Rasmus Hojlund, Noa Lang. DT: Massimiliano Allegri.

La previa de Man City y Napoli: todo lo que hay que saber