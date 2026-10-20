Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de Napoli y Bodo Glimt por la Champions League: formaciones probables

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre en el Stadio Diego Armando Maradona por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League
Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli viene de caer 1-3 ante Villarreal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Bodo Glimt viene de ganarle 1-0 a Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Napoli y Bodo Glimt

Napoli (3-4-2-1): Vanja Milinković-Savić, Rafa Marín, Amir Rrahmani, Benoît Badiashile, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott Mctominay, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola, Rasmus Hojlund. DT: Massimiliano Allegri.

+ Seguinos en

Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami, Fredrik André Bjorkan, Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen, Ola Brynhildsen. DT: Kjetil Knutsen.

La previa de Napoli y Bodo Glimt: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Stadio Diego Armando Maradona
  • Próximo partido de Napoli: vs. Porto, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Bodo Glimt: vs. Lille, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones