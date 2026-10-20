Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Bodo Glimt por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli llega golpeado por dos derrotas seguidas y necesita cortar la racha antes de que la Champions se le complique todavía más. Bodo Glimt, en cambio, aparece como la sorpresa del grupo después de tumbar nada menos que al Dortmund.

Los puntos valen doble para los dos: el local no sumó todavía en el torneo y el equipo noruego quiere confirmar que no vino de paseo a Europa.

La actualidad de ambos equipos

El Napoli arrastra dos caídas al hilo, 0-1 ante Venezia y 1-3 frente a Villarreal, y esa racha lo dejó sin puntos en la Champions después de dos fechas, 32° entre 36 equipos. La victoria 3-0 sobre Frosinone quedó lejos y ahora necesita reaccionar de local para no quedar descolgado del grupo.

Bodo Glimt llega de otra manera: ganó sus últimos tres partidos, incluido un golpe de autoridad 1-0 ante Dortmund que lo metió de lleno en la pelea. Con 3 unidades y el 24° puesto, el equipo noruego no tiene nada que perder y viaja con la confianza de quien viene haciendo las cosas bien.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Dortmund Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Slavia Praga Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Stuttgart vs. Atlético de Madrid Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 PSG vs. Barcelona Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. AEK Athens Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Villarreal Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Porto vs. PSV Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Slovan Bratislava Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Napoli suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bodo Glimt suma 3 puntos tras vencer a HamKam, Dortmund y Kristiansund.