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Champions League

Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Bodo Glimt por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League
Napoli vs. Bodo Glimt, Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli llega golpeado por dos derrotas seguidas y necesita cortar la racha antes de que la Champions se le complique todavía más. Bodo Glimt, en cambio, aparece como la sorpresa del grupo después de tumbar nada menos que al Dortmund.

Los puntos valen doble para los dos: el local no sumó todavía en el torneo y el equipo noruego quiere confirmar que no vino de paseo a Europa.

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La actualidad de ambos equipos

El Napoli arrastra dos caídas al hilo, 0-1 ante Venezia y 1-3 frente a Villarreal, y esa racha lo dejó sin puntos en la Champions después de dos fechas, 32° entre 36 equipos. La victoria 3-0 sobre Frosinone quedó lejos y ahora necesita reaccionar de local para no quedar descolgado del grupo.

Bodo Glimt llega de otra manera: ganó sus últimos tres partidos, incluido un golpe de autoridad 1-0 ante Dortmund que lo metió de lleno en la pelea. Con 3 unidades y el 24° puesto, el equipo noruego no tiene nada que perder y viaja con la confianza de quien viene haciendo las cosas bien.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Napoli suma 0 puntos en el torneo.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos tras vencer a HamKam, Dortmund y Kristiansund.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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