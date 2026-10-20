Dónde ver EN VIVO Napoli vs. Bodo Glimt por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli llega golpeado por dos derrotas seguidas y necesita cortar la racha antes de que la Champions se le complique todavía más. Bodo Glimt, en cambio, aparece como la sorpresa del grupo después de tumbar nada menos que al Dortmund.
Los puntos valen doble para los dos: el local no sumó todavía en el torneo y el equipo noruego quiere confirmar que no vino de paseo a Europa.
La actualidad de ambos equipos
El Napoli arrastra dos caídas al hilo, 0-1 ante Venezia y 1-3 frente a Villarreal, y esa racha lo dejó sin puntos en la Champions después de dos fechas, 32° entre 36 equipos. La victoria 3-0 sobre Frosinone quedó lejos y ahora necesita reaccionar de local para no quedar descolgado del grupo.
Bodo Glimt llega de otra manera: ganó sus últimos tres partidos, incluido un golpe de autoridad 1-0 ante Dortmund que lo metió de lleno en la pelea. Con 3 unidades y el 24° puesto, el equipo noruego no tiene nada que perder y viaja con la confianza de quien viene haciendo las cosas bien.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Dortmund
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.
- Bodo Glimt suma 3 puntos tras vencer a HamKam, Dortmund y Kristiansund.