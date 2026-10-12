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Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Napoli, Champions League
Villarreal vs. Napoli, Champions League

Villarreal es local ante Napoli este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.

Villarreal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Villarreal viene de perder 0-1 como visitante ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 23 con 0 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Levante.

Napoli ganó 3-0 como local ante Frosinone en la fecha anterior. Napoli está 27° en la tabla con 0 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Fiorentina.

El historial entre Villarreal y Napoli

Villarreal y Napoli se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Villarreal, 2 de Napoli y 2 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/12/2022Napoli vs. Villarreal2-3Club Friendlies
25/02/2016Napoli vs. Villarreal1-1UEFA Europa League
18/02/2016Villarreal vs. Napoli1-0UEFA Europa League
07/12/2011Villarreal vs. Napoli0-2UEFA Champions League
27/09/2011Napoli vs. Villarreal2-0UEFA Champions League
24/02/2011Villarreal vs. Napoli2-1UEFA Europa League
17/02/2011Napoli vs. Villarreal0-0UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
  • Napoli suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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