Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal es local ante Napoli este martes 13 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Villarreal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
La actualidad de ambos equipos
Villarreal viene de perder 0-1 como visitante ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 23 con 0 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Levante.
Napoli ganó 3-0 como local ante Frosinone en la fecha anterior. Napoli está 27° en la tabla con 0 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Fiorentina.
El historial entre Villarreal y Napoli
Villarreal y Napoli se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Villarreal, 2 de Napoli y 2 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/12/2022
|Napoli vs. Villarreal
|2-3
|Club Friendlies
|25/02/2016
|Napoli vs. Villarreal
|1-1
|UEFA Europa League
|18/02/2016
|Villarreal vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|07/12/2011
|Villarreal vs. Napoli
|0-2
|UEFA Champions League
|27/09/2011
|Napoli vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|24/02/2011
|Villarreal vs. Napoli
|2-1
|UEFA Europa League
|17/02/2011
|Napoli vs. Villarreal
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Slavia Praga
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.