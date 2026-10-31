Alineaciones de Schalke y RB Leipzig por la Bundesliga: formaciones probables

Schalke recibe a RB Leipzig este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena. Schalke viene de empatar 0-0 con Colonia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 4-0 a Elversberg y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Schalke y RB Leipzig
Schalke (3-5-2): Loris Karius, Timo Becker, Nikola Katic, Ruca, Eric Ebimbe, Adil Aouchiche, Satoshi Tanaka, Dejan Ljubicic, Vitalie Becker, Junior Adamu, Kenan Karaman. DT: Miron Muslic.
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Tidiam Gomis, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.
La previa de Schalke y RB Leipzig: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: VELTINS-Arena
- Historial: 12 cruces — Schalke ganó 2, RB Leipzig ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 27/05/2023: RB Leipzig 4-2 Schalke
- Próximo partido de Schalke: vs. Hoffenheim, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Augsburg, sábado 7 de noviembre