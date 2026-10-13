Alineaciones de Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League: formaciones probables

Se viene Slovan Bratislava vs. Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Slovan Bratislava y Stuttgart
Slovan Bratislava viene de caer 1-6 ante PSG.
Stuttgart viene de ganarle 3-1 a Viking.
Las alineaciones de Slovan Bratislava y Stuttgart
Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takáč, Sandro Cruz, Svetozar Marković, Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Rahim Ibrahim, Peter Pokorný, Cristian Martinez, Suleiman Camara, Andraž Šporar, Tigran Barseghyan. DT: Yaya Toure.
Stuttgart (3-4-3): Dennis Seimen, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman, Chris Fuhrich, Angelo Stiller, Grischa Prömel, Jamie Leweling, Deniz Undav, Ermedin Demirović, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.
Suplentes de Slovan Bratislava: Aleksandar Popović, Samuel Kozlovský, Kevin Wimmer, Artur Gajdoš, Nino Marcelli, Roman Čerepkai, Alasana Yirajang, Alen Mustafić, Alexej Maroš, Daiki Matsuoka, Sahmkou Camara, Danylo Ignatenko.
Suplentes de Stuttgart: Maximilian Mittelstädt, Fabian Bredlow, Atakan Karazor, Dženan Pejčinović, Lorenz Assignon, Marius Funk, Leo Sauer, Yanik Spalt, Julian Chabot.
La previa de Slovan Bratislava y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Tehelne Pole Stadion
- Historial: 3 cruces — Slovan Bratislava ganó 0, Stuttgart ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 21/01/2025: Slovan Bratislava 1-3 Stuttgart
- Próximo partido de Slovan Bratislava: vs. Roma, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Atlético de Madrid, martes 20 de octubre