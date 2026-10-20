Alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid por la Champions League: formaciones probables

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Stuttgart viene de ganarle 3-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid
Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julián Chabot, Ramon Hendriks, Grischa Prömel, Deniz Undav, Angelo Stiller, Bilal El Khannouss, Dženan Pejčinović, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.
Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
La previa de Stuttgart y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Galatasaray, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Bayern, martes 3 de noviembre