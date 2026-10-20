Alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid por la Champions League: formaciones probables

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Stuttgart viene de ganarle 3-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Atlético de Madrid

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julián Chabot, Ramon Hendriks, Grischa Prömel, Deniz Undav, Angelo Stiller, Bilal El Khannouss, Dženan Pejčinović, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

La previa de Stuttgart y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber