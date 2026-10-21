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Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Viking, Champions League
Aston Villa vs. Viking, Champions League

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Villa llega entonado, con pleno de puntos y una goleada reciente que le subió el ánimo antes de este cruce europeo. Enfrente va a tener a un Viking que todavía no encontró la regularidad en la fase de liga.

Para los ingleses es la chance de asegurar un arranque perfecto en la Champions y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. El Viking, en cambio, necesita sumar como sea para no quedar descolgado de la clasificación a octavos.

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La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa viene de ganarle 1-0 a Newcastle en la Premier League y llega con la confianza alta tras el golpazo de 6-0 ante Fenerbahçe en la fecha anterior de este certamen. Antes había empatado 2-2 con Brentford, así que el único traspié reciente quedó atrás. Está cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque que lo deja bien posicionado en el grupo.

Viking, por su parte, llega de ganar 3-2 como local ante Fredrikstad en el torneo noruego, resultado que le dio aire después de un empate agitado 3-3 frente al Bayern en la Champions. Antes había goleado 2-0 de visitante a Brann. En la tabla general del certamen europeo aparece 29°, con apenas un punto, así que la necesidad de sumar es mucho mayor que la del rival.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Aston Villa suma 6 puntos en el torneo.
  • Viking suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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