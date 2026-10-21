Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Villa llega entonado, con pleno de puntos y una goleada reciente que le subió el ánimo antes de este cruce europeo. Enfrente va a tener a un Viking que todavía no encontró la regularidad en la fase de liga.
Para los ingleses es la chance de asegurar un arranque perfecto en la Champions y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. El Viking, en cambio, necesita sumar como sea para no quedar descolgado de la clasificación a octavos.
La actualidad de ambos equipos
El Aston Villa viene de ganarle 1-0 a Newcastle en la Premier League y llega con la confianza alta tras el golpazo de 6-0 ante Fenerbahçe en la fecha anterior de este certamen. Antes había empatado 2-2 con Brentford, así que el único traspié reciente quedó atrás. Está cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque que lo deja bien posicionado en el grupo.
Viking, por su parte, llega de ganar 3-2 como local ante Fredrikstad en el torneo noruego, resultado que le dio aire después de un empate agitado 3-3 frente al Bayern en la Champions. Antes había goleado 2-0 de visitante a Brann. En la tabla general del certamen europeo aparece 29°, con apenas un punto, así que la necesidad de sumar es mucho mayor que la del rival.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Aston Villa suma 6 puntos en el torneo.
- Viking suma 1 punto en el torneo.