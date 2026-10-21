Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Villa llega entonado, con pleno de puntos y una goleada reciente que le subió el ánimo antes de este cruce europeo. Enfrente va a tener a un Viking que todavía no encontró la regularidad en la fase de liga.

Para los ingleses es la chance de asegurar un arranque perfecto en la Champions y meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba. El Viking, en cambio, necesita sumar como sea para no quedar descolgado de la clasificación a octavos.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa viene de ganarle 1-0 a Newcastle en la Premier League y llega con la confianza alta tras el golpazo de 6-0 ante Fenerbahçe en la fecha anterior de este certamen. Antes había empatado 2-2 con Brentford, así que el único traspié reciente quedó atrás. Está cuarto con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque que lo deja bien posicionado en el grupo.

Viking, por su parte, llega de ganar 3-2 como local ante Fredrikstad en el torneo noruego, resultado que le dio aire después de un empate agitado 3-3 frente al Bayern en la Champions. Antes había goleado 2-0 de visitante a Brann. En la tabla general del certamen europeo aparece 29°, con apenas un punto, así que la necesidad de sumar es mucho mayor que la del rival.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Aston Villa suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Viking suma 1 punto en el torneo.