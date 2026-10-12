Dónde ver EN VIVO Viking vs. Bayern por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre, Viking se mide con Bayern en una de esas citas donde el favoritismo está marcado de antemano, pero el equipo noruego llega con el envión de un presente ganador en su liga.
La Champions League ya empezó a repartir puntos clave y ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por la clasificación tan temprano en el calendario.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
La actualidad de ambos equipos
Viking llega golpeado en lo continental, sin puntos tras su primer partido en el torneo, pero el funcionamiento local cuenta otra historia: encadenó tres victorias seguidas, la última por 2-0 como visitante ante Brann, antes había goleado 3-0 a Madla y también se impuso 3-0 de local frente a Lillestrøm. Ese envión puede ser la diferencia a la hora de plantarse ante un rival de jerarquía.
Bayern, en cambio, aparece segundo en su grupo con 3 puntos después de un arranque sólido, aunque llega con un empate fresco: 2-2 como visitante frente a Augsburg. Antes había demostrado su poder de fuego con un contundente 7-0 ante Union Berlin y un triunfo más ajustado, 2-1, como visitante contra Elversberg. La varita goleadora está ahí, aunque el empate reciente deja alguna duda sobre la solidez defensiva.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Slavia Praga
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Villarreal vs. Napoli
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Viking suma 0 puntos tras vencer a Brann, Madla y Lillestrøm.
- Bayern suma 3 puntos en el torneo.