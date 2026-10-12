Dónde ver EN VIVO Viking vs. Bayern por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre, Viking se mide con Bayern en una de esas citas donde el favoritismo está marcado de antemano, pero el equipo noruego llega con el envión de un presente ganador en su liga.

La Champions League ya empezó a repartir puntos clave y ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por la clasificación tan temprano en el calendario.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Viking llega golpeado en lo continental, sin puntos tras su primer partido en el torneo, pero el funcionamiento local cuenta otra historia: encadenó tres victorias seguidas, la última por 2-0 como visitante ante Brann, antes había goleado 3-0 a Madla y también se impuso 3-0 de local frente a Lillestrøm. Ese envión puede ser la diferencia a la hora de plantarse ante un rival de jerarquía.

Bayern, en cambio, aparece segundo en su grupo con 3 puntos después de un arranque sólido, aunque llega con un empate fresco: 2-2 como visitante frente a Augsburg. Antes había demostrado su poder de fuego con un contundente 7-0 ante Union Berlin y un triunfo más ajustado, 2-1, como visitante contra Elversberg. La varita goleadora está ahí, aunque el empate reciente deja alguna duda sobre la solidez defensiva.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Slavia Praga Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lens vs. Sporting Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Villarreal vs. Napoli Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 RB Leipzig vs. PSV Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Galatasaray vs. Barcelona Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Brujas Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Manchester United Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Arsenal vs. Lille Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Viking suma 0 puntos tras vencer a Brann, Madla y Lillestrøm.

suma 0 puntos tras vencer a Brann, Madla y Lillestrøm. Bayern suma 3 puntos en el torneo.