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Dónde ver EN VIVO Viking vs. Bayern por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Viking vs. Bayern, Champions League
Viking vs. Bayern, Champions League

El martes 13 de octubre, Viking se mide con Bayern en una de esas citas donde el favoritismo está marcado de antemano, pero el equipo noruego llega con el envión de un presente ganador en su liga.

La Champions League ya empezó a repartir puntos clave y ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por la clasificación tan temprano en el calendario.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Viking llega golpeado en lo continental, sin puntos tras su primer partido en el torneo, pero el funcionamiento local cuenta otra historia: encadenó tres victorias seguidas, la última por 2-0 como visitante ante Brann, antes había goleado 3-0 a Madla y también se impuso 3-0 de local frente a Lillestrøm. Ese envión puede ser la diferencia a la hora de plantarse ante un rival de jerarquía.

Bayern, en cambio, aparece segundo en su grupo con 3 puntos después de un arranque sólido, aunque llega con un empate fresco: 2-2 como visitante frente a Augsburg. Antes había demostrado su poder de fuego con un contundente 7-0 ante Union Berlin y un triunfo más ajustado, 2-1, como visitante contra Elversberg. La varita goleadora está ahí, aunque el empate reciente deja alguna duda sobre la solidez defensiva.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Viking suma 0 puntos tras vencer a Brann, Madla y Lillestrøm.
  • Bayern suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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