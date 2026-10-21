Alineaciones de Aston Villa y Viking por la Champions League: formaciones probables

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Aston Villa viene de ganarle 6-0 a Fenerbahce y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Viking viene de empatar 3-3 con Bayern y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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