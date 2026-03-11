El mensaje de Harry Kane luego de la gran asistencia de Luis Díaz ante Atalanta: “Irreal”

En el nuevo show de Bayern Múnich en el fútbol mundial hubo un gran ausente… Harry Kane no jugó en la goleada ante Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League y no dudó en publicar un mensaje luego de la gran asistencia de Luis Díaz.

Kane venía de no ser convocado en la victoria 4-1 ante Borussia Mönchengladbach por un golpe en la pantorrilla y para el partido contra Atalanta fue el banco de suplentes. Aunque no parezca verdad, Bayern Múnich estuvo lejos de extrañarlo.

Con tres goles en los primeros 25 minutos de juego en Italia y otras tres anotaciones en un periodo de 15 minutos durante la segunda etapa, Bayern Múnich goleó 1-6 a Atalanta con una asistencia de taco y una jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz. Fue inevitable que el mensaje de Harry Kane no le apuntara a ‘Lucho’ y compañía.

Harry Kane y un mensaje tras la asistencia de lujo de Luis Díaz ante Atalanta

Kane publicó un mensaje para Díaz y todos sus compañeros del Bayern. (Foto: Getty Images)

Luego de ver la gran actuación de Luis Díaz y compañía en el partido de ida ante Atalanta por los octavos de final de la Champions League, Harry Kane publicó dos fotos en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Una actuación irreal para continuar nuestra racha de victorias! Los chicos estuvieron excelentes desde el primer minuto. ¡A por el partido de vuelta!”.

El post de Kane tras la victoria de Bayern ante Atalanta. (Foto: Instagram / @harrykane)

¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Luis Díaz o Harry Kane?

Aquí hay una diferencia de 11 millones de euros. Mientras que Kane es el jugador mejor pagado de todo Bayern Múnich con un salario anual de 25 millones de euros, Luis Díaz ocupa la sexta posición entre los mejores pagos del equipo alemán con un sueldo de 14 millones de euros brutos al año.

