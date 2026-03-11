Es tendencia:
Independiente del Valle

Independiente del Valle busca el fichaje de un arquero del fútbol colombiano

La figura del arco de Colombia que se metió en planes del equipo ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

Independiente del Valle busca un arquero después de que su portero titular, Guido Villar, se lesionara en un partido ante el Inter Miami. El equipo ecuatoriano analiza diferentes perfiles y ahora estaría muy cerca de contratar a una figura del fútbol colombiano.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, el arquero que Independiente del Valle estaría buscando como su nuevo número 1 es Aldair Quintana de Atlético Bucaramanga. La oferta por el experimentado arquero de 31 años sería analizada por la directiva.

A diferencia de otros negocios, el equipo ecuatoriano ofrece pagar la cláusula de rescisión de Quintana, de ahí que, ahora en el club se estén pensando la posibilidad de venderlo. IDV tiene todavía hasta el 17 de marzo para inscribir a sus nuevos jugadores.

Quintana ha comenzado muy bien este año con Bucaramanga, puesto que, viene siendo titular en la mayoría de partidos y apenas le han marcado 7 goles. El colombiano también verían con buenos ojos la posibilidad de mudarse a jugar en la LigaPro.

Además de Quintana, Independiente del Valle también estaría buscando otras opciones en Colombia. El club ecuatoriano tiene un equipo filial en el campeonato nacional y por eso su cercanía con el mercado.

Los números de Aldair Quintana en esta temporada

En lo que va de temporada, Aldair Quintana jugó ya un total de 10 partidos entre todas las competencias. Al portero colombiano le han marcado 7 goles y dejó su arco en 0 en 5 partidos. Lleva un pleno de minutos en cancha, puesto que, ha estado en el césped 900 minutos.

El valor de mercado de Aldair Quintana

Ahora mismo, Quintana tiene un valor de mercado de 800 mil dólares. Por lo cual, IDV podría pagar una cifra cerca a estos miles para quedarse con el portero. Es una venta importante para un Bucaramanga que se quedó sin Copa Sudamericana.

En síntesis:

  • Independiente del Valle busca contratar a Aldair Quintana, de Atlético Bucaramanga, para reemplazar al lesionado Guido Villar.
  • El club ecuatoriano está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del portero de 31 años y tiene hasta el 17 de marzo para inscribirlo.
  • Quintana registra 10 partidos jugados en la temporada, con apenas 7 goles recibidos y 5 arcos en cero en 900 minutos disputados.
