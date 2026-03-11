Luis Díaz, directo contra el árbitro de Atalanta vs. Bayern: Publicó la prueba del penal que le robaron

Bayern Múnich dio un golpe autoridad en el inicio de los octavos de final de la Champions League 2025-26 y una de las pocas polémicas que surgieron en la victoria ante Atalanta fue el penalti que le robaron a Luis Díaz. ¿Le robaron? Sí, el extremo colombiano publicó la prueba, y le apuntó al árbitro del partido.

Díaz llegaba con tres goles y una asistencia a la llave contra Atalanta y en los primeros minutos iba a demostrar lo encendido que estaba por la banda izquierda. ‘Lucho’ entró al área rival, le ganó la posición al defensor Davide Zappacosta y…

Luis Díaz estaba a punto de definir cuando sintió que Zappacosta le jaló la camiseta. El jugador colombiano cayó en el área de Atalanta, levantó las manos, pero el árbitro Espen Eskas dijo: ‘Siga, siga’. No se sancionó penal, pero ‘Lucho’ todavía tenía algo por decir.

Luis Díaz publicó la prueba que le robaron un penal en Atalanta vs. Bayern

Así quedó Díaz tras la falta que no le pitaron como penal. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria 1-6 de Bayern Múnich ante Atalanta en el estadio New Balance Arena, Luis Díaz publicó cinco fotos del partido y en la cuarta fotografía hizo pública ante sus más de 7.6 millones de seguidores la prueba que el árbitro Espen Eskas le robó un penal. ¡Más de 173.000 le dieron ‘Me Gusta’ en menos de 24 horas!

Post de Luis Díaz tras la victoria ante Atalanta. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

El bono que Luis Díaz perdería en la Champons League

Bayern Múnich le firmó un contrato a Luis Díaz hasta el 30 de junio de 2029 y le puso un bono de 250.000 dólares si es el máximo goleador de la Champions League o de la Bundesliga. En la Liga de Campeones, ‘Lucho’ la tiene díficil porque lleva tres goles y Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 13 anotaciones.

