Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Bayern por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Ninguno de los dos llega con la fase de grupos resuelta, así que el margen de error es cada vez más chico. Un traspié en el Metropolitano puede complicar en serio las cuentas de clasificación.

Son apenas cuatro fechas en la fase de liga, pero ya empiezan a definirse los puestos que dan el pase directo a octavos, y ninguno de los dos equipos quiere quedarse mirando desde atrás.

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega golpeado en la tabla general, con apenas 4 puntos y un andar irregular que incluyó una caída ante Liverpool y un empate reciente de visitante frente al Stuttgart. Sí pudo ganarle al Manchester United en su cancha, lo que demuestra que el equipo tiene con qué hacerle daño a cualquiera cuando juega de local, algo que necesitará repetir ante un rival de jerarquía europea.

El Bayern viene de dos empates seguidos, 2-2 con Arsenal y 3-3 con Viking, resultados que dejan dudas sobre la solidez defensiva del equipo alemán en este arranque de Champions. Antes había goleado 5-0 al Bodo Glimt, así que el poder ofensivo no es el problema. Con 5 puntos y una posición incómoda en la tabla, necesita sumar de visitante para no depender de las últimas fechas.

El historial entre Atlético de Madrid y Bayern

El historial entre ambos tiene al Bayern como el más ganador: de cinco enfrentamientos se quedó con tres victorias, hubo un empate y el Atlético de Madrid ganó solo una vez. La diferencia de gol es contundente a favor del equipo alemán, que convirtió ocho goles contra tres del Atlético en esos cruces.

El antecedente más repetido es justamente el del Bayern golpeando fuerte: un 4-0 en 2020 que todavía se recuerda. El único triunfo colchonero fue un ajustado 1-0 en 2016, prueba de que, aunque la historia reciente lo favorezca poco, el Atlético sabe hacerle frente cuando el partido se juega con otra intensidad.

Publicidad

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2020 Atlético de Madrid vs. Bayern 1-1 Champions League 2020-21 21/10/2020 Bayern vs. Atlético de Madrid 4-0 Champions League 2020-21 06/12/2016 Bayern vs. Atlético de Madrid 1-0 2016/2017 28/09/2016 Atlético de Madrid vs. Bayern 1-0 2016/2017 03/05/2016 Bayern vs. Atlético de Madrid 2-1 2015/2016

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. Sporting Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Galatasaray vs. Stuttgart Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Villarreal vs. PSG Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Manchester United vs. Roma Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 LASK vs. Slovan Bratislava Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Bodo Glimt vs. Lille Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Inter Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Aston Villa Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Bayern suma 5 puntos en el torneo.