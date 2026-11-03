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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Bayern por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Bayern, Champions League
Atlético vs. Bayern, Champions League

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Ninguno de los dos llega con la fase de grupos resuelta, así que el margen de error es cada vez más chico. Un traspié en el Metropolitano puede complicar en serio las cuentas de clasificación.

Son apenas cuatro fechas en la fase de liga, pero ya empiezan a definirse los puestos que dan el pase directo a octavos, y ninguno de los dos equipos quiere quedarse mirando desde atrás.

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La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega golpeado en la tabla general, con apenas 4 puntos y un andar irregular que incluyó una caída ante Liverpool y un empate reciente de visitante frente al Stuttgart. Sí pudo ganarle al Manchester United en su cancha, lo que demuestra que el equipo tiene con qué hacerle daño a cualquiera cuando juega de local, algo que necesitará repetir ante un rival de jerarquía europea.

El Bayern viene de dos empates seguidos, 2-2 con Arsenal y 3-3 con Viking, resultados que dejan dudas sobre la solidez defensiva del equipo alemán en este arranque de Champions. Antes había goleado 5-0 al Bodo Glimt, así que el poder ofensivo no es el problema. Con 5 puntos y una posición incómoda en la tabla, necesita sumar de visitante para no depender de las últimas fechas.

El historial entre Atlético de Madrid y Bayern

El historial entre ambos tiene al Bayern como el más ganador: de cinco enfrentamientos se quedó con tres victorias, hubo un empate y el Atlético de Madrid ganó solo una vez. La diferencia de gol es contundente a favor del equipo alemán, que convirtió ocho goles contra tres del Atlético en esos cruces.

El antecedente más repetido es justamente el del Bayern golpeando fuerte: un 4-0 en 2020 que todavía se recuerda. El único triunfo colchonero fue un ajustado 1-0 en 2016, prueba de que, aunque la historia reciente lo favorezca poco, el Atlético sabe hacerle frente cuando el partido se juega con otra intensidad.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/12/2020Atlético de Madrid vs. Bayern1-1Champions League 2020-21
21/10/2020Bayern vs. Atlético de Madrid4-0Champions League 2020-21
06/12/2016Bayern vs. Atlético de Madrid1-02016/2017
28/09/2016Atlético de Madrid vs. Bayern1-02016/2017
03/05/2016Bayern vs. Atlético de Madrid2-12015/2016

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Shakhtar Donetsk vs. SportingMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Galatasaray vs. StuttgartMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Villarreal vs. PSGMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Manchester United vs. RomaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
LASK vs. Slovan BratislavaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Bodo Glimt vs. LilleMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Feyenoord vs. InterMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Barcelona vs. Aston VillaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.
  • Bayern suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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