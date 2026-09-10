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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Bodo Glimt por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Bayern y Bodo Glimt se enfrentan este jueves 10 de septiembre, en el Allianz Arena, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Bodo Glimt por la UEFA Champions League.
Bayern vs. Bodo Glimt por la UEFA Champions League.

El jueves 10 de septiembre se pone en marcha una nueva noche de Champions League y el Allianz Arena recibe el estreno continental del Bayern ante un Bodo Glimt que llega lanzado desde Noruega.

Arranca la fase de grupos del torneo más importante de Europa y ambos quieren empezar con puntos para no complicarse las cuentas más adelante.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 21:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Bayern no atraviesa su mejor momento goleador puertas afuera: empató sin goles como visitante ante el Schalke 04, aunque antes había mostrado poder de fuego con un 4-1 en la cancha del Osnabrück y un contundente 5-1 de local frente al Stuttgart. La imagen general es la de un equipo que golea cuando juega en casa y se guarda algo cuando visita.

Bodo Glimt, en cambio, llega con el envión de tres triunfos seguidos. Ganó 2-1 de visitante ante Fredrikstad, se impuso 4-2 como local a Rosenborg y antes había goleado 5-0 en su visita a Fauske/Sprint. El equipo noruego no pierde hace tiempo y suma gol en cada presentación.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bayern y Bodo Glimt se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Bayern todavía no suma en el torneo.
  • Bodo Glimt todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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