Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Bodo Glimt por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El jueves 10 de septiembre se pone en marcha una nueva noche de Champions League y el Allianz Arena recibe el estreno continental del Bayern ante un Bodo Glimt que llega lanzado desde Noruega.
Arranca la fase de grupos del torneo más importante de Europa y ambos quieren empezar con puntos para no complicarse las cuentas más adelante.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 21:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
El Bayern no atraviesa su mejor momento goleador puertas afuera: empató sin goles como visitante ante el Schalke 04, aunque antes había mostrado poder de fuego con un 4-1 en la cancha del Osnabrück y un contundente 5-1 de local frente al Stuttgart. La imagen general es la de un equipo que golea cuando juega en casa y se guarda algo cuando visita.
Bodo Glimt, en cambio, llega con el envión de tres triunfos seguidos. Ganó 2-1 de visitante ante Fredrikstad, se impuso 4-2 como local a Rosenborg y antes había goleado 5-0 en su visita a Fauske/Sprint. El equipo noruego no pierde hace tiempo y suma gol en cada presentación.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bayern y Bodo Glimt se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Bayern todavía no suma en el torneo.
- Bodo Glimt todavía no suma en el torneo.