Dónde ver EN VIVO Betis vs. Porto por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Betis se mide con el Porto este miércoles 14 de octubre por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, con la obligación de no repetir los tropiezos de la primera ronda continental.

Los dos llegan con apenas un partido disputado en el torneo y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general desde temprano.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega entonado tras golear 5-2 a Osasuna en LaLiga, un resultado que le devolvió confianza después de un empate ante Deportivo. En la Champions arrancó con 3 puntos y aparece como favorito para quedarse con los tres que están en juego ante el Porto.

El Porto, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Marítimo de visitante y acumula triunfos consecutivos en los últimos compromisos, incluido un 3-1 ante Benfica. Sin embargo, en la Champions arrancó sin puntos y necesita revertir esa situación cuanto antes para no quedar atrás en la tabla general del certamen.

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El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: solo se enfrentaron una vez, en 2019, cuando el Porto igualó 1-1 como local ante el Betis. No hay una tendencia marcada entre los dos, así que este duelo de Champions será apenas el segundo capítulo de una historia que recién empieza.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 19/07/2019 Porto vs. Betis 1-1 Copa Ibérica

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis