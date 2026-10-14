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Dónde ver EN VIVO Betis vs. Porto por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis vs. Porto, Champions League
Betis vs. Porto, Champions League

El Betis se mide con el Porto este miércoles 14 de octubre por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, con la obligación de no repetir los tropiezos de la primera ronda continental.

Los dos llegan con apenas un partido disputado en el torneo y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general desde temprano.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega entonado tras golear 5-2 a Osasuna en LaLiga, un resultado que le devolvió confianza después de un empate ante Deportivo. En la Champions arrancó con 3 puntos y aparece como favorito para quedarse con los tres que están en juego ante el Porto.

El Porto, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Marítimo de visitante y acumula triunfos consecutivos en los últimos compromisos, incluido un 3-1 ante Benfica. Sin embargo, en la Champions arrancó sin puntos y necesita revertir esa situación cuanto antes para no quedar atrás en la tabla general del certamen.

El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: solo se enfrentaron una vez, en 2019, cuando el Porto igualó 1-1 como local ante el Betis. No hay una tendencia marcada entre los dos, así que este duelo de Champions será apenas el segundo capítulo de una historia que recién empieza.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
19/07/2019Porto vs. Betis1-1Copa Ibérica

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Betis suma 3 puntos en el torneo.
  • Porto suma 0 puntos tras vencer a Marítimo, Benfica y Casa Pia.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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