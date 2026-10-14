Dónde ver EN VIVO Betis vs. Porto por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El Betis se mide con el Porto este miércoles 14 de octubre por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, con la obligación de no repetir los tropiezos de la primera ronda continental.
Los dos llegan con apenas un partido disputado en el torneo y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general desde temprano.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega entonado tras golear 5-2 a Osasuna en LaLiga, un resultado que le devolvió confianza después de un empate ante Deportivo. En la Champions arrancó con 3 puntos y aparece como favorito para quedarse con los tres que están en juego ante el Porto.
El Porto, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Marítimo de visitante y acumula triunfos consecutivos en los últimos compromisos, incluido un 3-1 ante Benfica. Sin embargo, en la Champions arrancó sin puntos y necesita revertir esa situación cuanto antes para no quedar atrás en la tabla general del certamen.
El historial entre Betis y Porto
El historial entre ambos es mínimo: solo se enfrentaron una vez, en 2019, cuando el Porto igualó 1-1 como local ante el Betis. No hay una tendencia marcada entre los dos, así que este duelo de Champions será apenas el segundo capítulo de una historia que recién empieza.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/07/2019
|Porto vs. Betis
|1-1
|Copa Ibérica
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Betis suma 3 puntos en el torneo.
- Porto suma 0 puntos tras vencer a Marítimo, Benfica y Casa Pia.