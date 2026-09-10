Dónde ver EN VIVO Como 1907 vs. RB Leipzig por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Como 1907 y RB Leipzig se enfrentan este jueves 10 de septiembre, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

El jueves 10 de septiembre el Como 1907 se mete en un desafío enorme para su historia reciente: recibir a un clásico de la Champions League como el RB Leipzig.

Para el equipo italiano, este tipo de partidos son los que justifican el ascenso de los últimos años. Para el Leipzig, en cambio, es la chance de reencauzar un semestre que empezó con altibajos.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Como llega con el envión de tres resultados que ilusionan: viene de ganarle 4-1 al Genoa de visitante, después de haber goleado 2-1 al Napoli fuera de casa y de empatar 1-1 ante Udinese. La solidez como visitante llama la atención y explica por qué se lo pone como favorito para este cruce, algo poco habitual para un recién llegado a competencias europeas.

El Leipzig, en cambio, no atraviesa su mejor semana. Cayó 3-1 como visitante frente al Bremen en su presentación más reciente, un golpe que corta una racha positiva: antes había goleado 3-0 de local al M'gladbach y liquidado 6-0 al Trier. El equipo alemán necesita reaccionar rápido si no quiere que la derrota reciente se convierta en un problema mayor.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España PSV vs. Shakhtar Donetsk Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Fenerbahce vs. Roma Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Slavia Praga vs. Lens Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Manchester United vs. Sabah FK Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Bodo Glimt Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Como 1907 y RB Leipzig se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.

se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Como 1907 todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. RB Leipzig todavía no suma en el torneo.