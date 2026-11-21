Man City y Fulham se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Etihad Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 1-3 ante Nottingham Forest y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de empatar 1-1 con Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Man City y Fulham

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Bajas y ausentes de Man City y Fulham

Man City:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Fulham:

Emile Smith Rowe (lesión de cadera; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Tom Cairney (lesión de rodilla)

La previa de Man City y Fulham: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España

06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España Estadio: Etihad Stadium

Etihad Stadium Historial: 60 cruces — Man City ganó 39, Fulham ganó 10 y empataron 11

60 cruces — Man City ganó 39, Fulham ganó 10 y empataron 11 Último antecedente: 11/02/2026: Man City 3-0 Fulham

11/02/2026: Man City 3-0 Fulham Próximo partido de Man City: vs. Arsenal, domingo 29 de noviembre

vs. Arsenal, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Fulham: vs. Bournemouth, domingo 29 de noviembre