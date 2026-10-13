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Dónde ver EN VIVO Man City vs. PSG por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. PSG, Champions League
Man City vs. PSG, Champions League

El miércoles 14 de octubre el Etihad Stadium será escenario de un cruce que promete goles: Man City y PSG llegan a la segunda jornada de la fase de liga con puntaje perfecto.

Ambos equipos ganaron su primer partido en esta Champions League y buscan despegarse en la tabla general. Un triunfo acá los deja con chances serias de meterse entre los mejores puestos antes de que avance la fase de grupos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Portugal: DAZN2 Portugal

La actualidad de ambos equipos

Man City llega con el envión de una buena racha doméstica: viene de golear 3-0 como visitante a Liverpool, después de dos festivales en casa ante Sunderland (5-3) y Norwich (5-0). En la Champions arrancó con un triunfo que lo deja con 3 puntos, aunque todavía octavo en la tabla general del certamen.

PSG tampoco pierde desde hace rato. Goleó 3-1 a Le Mans en su última presentación y antes había pasado por encima de Marseille y Brest sin sobresaltos. Esa solidez lo tiene segundo en la clasificación de la fase de liga, con los mismos 3 puntos que su rival de turno pero mejor ubicado.

El historial entre Man City y PSG

El historial entre ambos tiene ocho capítulos y una ligera ventaja para los ingleses: cuatro victorias por dos, con dos empates en el medio. En lo futbolístico está parejo, 11 goles a favor de Man City contra 10 de PSG en todo ese recorrido.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/01/2025PSG vs. Man City4-2UEFA Champions League
24/11/2021Man City vs. PSG2-1UEFA Champions League
28/09/2021PSG vs. Man City2-0UEFA Champions League
04/05/2021Man City vs. PSG2-0UEFA Champions League
28/04/2021PSG vs. Man City1-2UEFA Champions League
12/04/2016Man City vs. PSG1-0UEFA Champions League
06/04/2016PSG vs. Man City2-2UEFA Champions League
03/12/2008Man City vs. PSG0-0UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Man City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por DAZN2 Portugal.
  • Man City suma 3 puntos tras vencer a Liverpool, Sunderland y Norwich.
  • PSG suma 3 puntos tras vencer a Le Mans, Marseille y Brest.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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