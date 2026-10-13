Dónde ver EN VIVO Man City vs. PSG por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre el Etihad Stadium será escenario de un cruce que promete goles: Man City y PSG llegan a la segunda jornada de la fase de liga con puntaje perfecto.

Ambos equipos ganaron su primer partido en esta Champions League y buscan despegarse en la tabla general. Un triunfo acá los deja con chances serias de meterse entre los mejores puestos antes de que avance la fase de grupos.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Portugal: DAZN2 Portugal

La actualidad de ambos equipos

Man City llega con el envión de una buena racha doméstica: viene de golear 3-0 como visitante a Liverpool, después de dos festivales en casa ante Sunderland (5-3) y Norwich (5-0). En la Champions arrancó con un triunfo que lo deja con 3 puntos, aunque todavía octavo en la tabla general del certamen.

PSG tampoco pierde desde hace rato. Goleó 3-1 a Le Mans en su última presentación y antes había pasado por encima de Marseille y Brest sin sobresaltos. Esa solidez lo tiene segundo en la clasificación de la fase de liga, con los mismos 3 puntos que su rival de turno pero mejor ubicado.

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El historial entre Man City y PSG

El historial entre ambos tiene ocho capítulos y una ligera ventaja para los ingleses: cuatro victorias por dos, con dos empates en el medio. En lo futbolístico está parejo, 11 goles a favor de Man City contra 10 de PSG en todo ese recorrido.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/01/2025 PSG vs. Man City 4-2 UEFA Champions League 24/11/2021 Man City vs. PSG 2-1 UEFA Champions League 28/09/2021 PSG vs. Man City 2-0 UEFA Champions League 04/05/2021 Man City vs. PSG 2-0 UEFA Champions League 28/04/2021 PSG vs. Man City 1-2 UEFA Champions League 12/04/2016 Man City vs. PSG 1-0 UEFA Champions League 06/04/2016 PSG vs. Man City 2-2 UEFA Champions League 03/12/2008 Man City vs. PSG 0-0 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis