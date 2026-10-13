Dónde ver EN VIVO Man City vs. PSG por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El miércoles 14 de octubre el Etihad Stadium será escenario de un cruce que promete goles: Man City y PSG llegan a la segunda jornada de la fase de liga con puntaje perfecto.
Ambos equipos ganaron su primer partido en esta Champions League y buscan despegarse en la tabla general. Un triunfo acá los deja con chances serias de meterse entre los mejores puestos antes de que avance la fase de grupos.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Portugal: DAZN2 Portugal
La actualidad de ambos equipos
Man City llega con el envión de una buena racha doméstica: viene de golear 3-0 como visitante a Liverpool, después de dos festivales en casa ante Sunderland (5-3) y Norwich (5-0). En la Champions arrancó con un triunfo que lo deja con 3 puntos, aunque todavía octavo en la tabla general del certamen.
PSG tampoco pierde desde hace rato. Goleó 3-1 a Le Mans en su última presentación y antes había pasado por encima de Marseille y Brest sin sobresaltos. Esa solidez lo tiene segundo en la clasificación de la fase de liga, con los mismos 3 puntos que su rival de turno pero mejor ubicado.
El historial entre Man City y PSG
El historial entre ambos tiene ocho capítulos y una ligera ventaja para los ingleses: cuatro victorias por dos, con dos empates en el medio. En lo futbolístico está parejo, 11 goles a favor de Man City contra 10 de PSG en todo ese recorrido.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/01/2025
|PSG vs. Man City
|4-2
|UEFA Champions League
|24/11/2021
|Man City vs. PSG
|2-1
|UEFA Champions League
|28/09/2021
|PSG vs. Man City
|2-0
|UEFA Champions League
|04/05/2021
|Man City vs. PSG
|2-0
|UEFA Champions League
|28/04/2021
|PSG vs. Man City
|1-2
|UEFA Champions League
|12/04/2016
|Man City vs. PSG
|1-0
|UEFA Champions League
|06/04/2016
|PSG vs. Man City
|2-2
|UEFA Champions League
|03/12/2008
|Man City vs. PSG
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Man City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por DAZN2 Portugal.
- Man City suma 3 puntos tras vencer a Liverpool, Sunderland y Norwich.
- PSG suma 3 puntos tras vencer a Le Mans, Marseille y Brest.