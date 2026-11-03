Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Roma por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y necesita un resultado que frene la caída libre en la Champions. Perdió los tres partidos que jugó y la Roma, que suma de a poco pero con goles de sobra, puede complicarle todavía más el presente.
La clasificación a octavos todavía se puede torcer para cualquiera de los dos, pero el United ya no tiene margen para otro tropiezo si quiere mantenerse con chances.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United atraviesa un momento durísimo. En Champions no ganó ninguno de sus tres compromisos y encima llega de caer 0-2 ante el Chelsea. Antes había perdido con Bournemouth en casa y goleado en contra por Como, así que el funcionamiento preocupa más que la posición: está 21° con apenas 3 puntos.
La Roma, en cambio, llega con la confianza arriba. Viene de un 5-2 contundente de visitante contra el Udinese y antes había goleado 4-2 de local a Cagliari, además de un empate con goles ante el Napoli. Son tres partidos con mucha producción ofensiva, algo que puede ser clave en Old Trafford.
El historial entre Manchester United y Roma
El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una diferencia clara a favor del United, que ganó seis veces por apenas dos de la Roma y un empate. La diferencia de gol también es amplia: 24 a 11 en todos los cruces.
El antecedente más reciente fue en 2021, cuando la Roma se impuso 3-2, aunque en el partido previo el United había respondido con un contundente 6-2. De hecho, el duelo con más goles de la historia entre ambos fue un 7-1 a favor del United en 2007.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/05/2021
|Roma vs. Manchester United
|3-2
|UEFA Europa League
|29/04/2021
|Manchester United vs. Roma
|6-2
|UEFA Europa League
|26/07/2014
|Manchester United vs. Roma
|3-2
|International Champions Cup
|09/04/2008
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|01/04/2008
|Roma vs. Manchester United
|0-2
|UEFA Champions League
|12/12/2007
|Roma vs. Manchester United
|1-1
|UEFA Champions League
|02/10/2007
|Manchester United vs. Roma
|1-0
|UEFA Champions League
|10/04/2007
|Manchester United vs. Roma
|7-1
|UEFA Champions League
|04/04/2007
|Roma vs. Manchester United
|2-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico, Space Mexico
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Martes 3 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Villarreal vs. PSG
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|LASK vs. Slovan Bratislava
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Lille
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Inter
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Barcelona vs. Aston Villa
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Bayern
|Martes 3 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Porto vs. Napoli
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
- Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.