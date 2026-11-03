Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Roma por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y necesita un resultado que frene la caída libre en la Champions. Perdió los tres partidos que jugó y la Roma, que suma de a poco pero con goles de sobra, puede complicarle todavía más el presente.

La clasificación a octavos todavía se puede torcer para cualquiera de los dos, pero el United ya no tiene margen para otro tropiezo si quiere mantenerse con chances.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United atraviesa un momento durísimo. En Champions no ganó ninguno de sus tres compromisos y encima llega de caer 0-2 ante el Chelsea. Antes había perdido con Bournemouth en casa y goleado en contra por Como, así que el funcionamiento preocupa más que la posición: está 21° con apenas 3 puntos.

La Roma, en cambio, llega con la confianza arriba. Viene de un 5-2 contundente de visitante contra el Udinese y antes había goleado 4-2 de local a Cagliari, además de un empate con goles ante el Napoli. Son tres partidos con mucha producción ofensiva, algo que puede ser clave en Old Trafford.

El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una diferencia clara a favor del United, que ganó seis veces por apenas dos de la Roma y un empate. La diferencia de gol también es amplia: 24 a 11 en todos los cruces.

El antecedente más reciente fue en 2021, cuando la Roma se impuso 3-2, aunque en el partido previo el United había respondido con un contundente 6-2. De hecho, el duelo con más goles de la historia entre ambos fue un 7-1 a favor del United en 2007.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/05/2021 Roma vs. Manchester United 3-2 UEFA Europa League 29/04/2021 Manchester United vs. Roma 6-2 UEFA Europa League 26/07/2014 Manchester United vs. Roma 3-2 International Champions Cup 09/04/2008 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 01/04/2008 Roma vs. Manchester United 0-2 UEFA Champions League 12/12/2007 Roma vs. Manchester United 1-1 UEFA Champions League 02/10/2007 Manchester United vs. Roma 1-0 UEFA Champions League 10/04/2007 Manchester United vs. Roma 7-1 UEFA Champions League 04/04/2007 Roma vs. Manchester United 2-1 UEFA Champions League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Shakhtar Donetsk vs. Sporting Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Galatasaray vs. Stuttgart Martes 3 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Villarreal vs. PSG Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 LASK vs. Slovan Bratislava Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Bodo Glimt vs. Lille Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Inter Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Aston Villa Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Bayern Martes 3 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Porto vs. Napoli Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Manchester United suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Roma suma 4 puntos en el torneo.