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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Roma por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Roma, Champions League
Man U vs. Roma, Champions League

Manchester United recibe a Roma este martes 3 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y necesita un resultado que frene la caída libre en la Champions. Perdió los tres partidos que jugó y la Roma, que suma de a poco pero con goles de sobra, puede complicarle todavía más el presente.

La clasificación a octavos todavía se puede torcer para cualquiera de los dos, pero el United ya no tiene margen para otro tropiezo si quiere mantenerse con chances.

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United atraviesa un momento durísimo. En Champions no ganó ninguno de sus tres compromisos y encima llega de caer 0-2 ante el Chelsea. Antes había perdido con Bournemouth en casa y goleado en contra por Como, así que el funcionamiento preocupa más que la posición: está 21° con apenas 3 puntos.

La Roma, en cambio, llega con la confianza arriba. Viene de un 5-2 contundente de visitante contra el Udinese y antes había goleado 4-2 de local a Cagliari, además de un empate con goles ante el Napoli. Son tres partidos con mucha producción ofensiva, algo que puede ser clave en Old Trafford.

El historial entre Manchester United y Roma

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una diferencia clara a favor del United, que ganó seis veces por apenas dos de la Roma y un empate. La diferencia de gol también es amplia: 24 a 11 en todos los cruces.

El antecedente más reciente fue en 2021, cuando la Roma se impuso 3-2, aunque en el partido previo el United había respondido con un contundente 6-2. De hecho, el duelo con más goles de la historia entre ambos fue un 7-1 a favor del United en 2007.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/05/2021Roma vs. Manchester United3-2UEFA Europa League
29/04/2021Manchester United vs. Roma6-2UEFA Europa League
26/07/2014Manchester United vs. Roma3-2International Champions Cup
09/04/2008Manchester United vs. Roma1-0UEFA Champions League
01/04/2008Roma vs. Manchester United0-2UEFA Champions League
12/12/2007Roma vs. Manchester United1-1UEFA Champions League
02/10/2007Manchester United vs. Roma1-0UEFA Champions League
10/04/2007Manchester United vs. Roma7-1UEFA Champions League
04/04/2007Roma vs. Manchester United2-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Shakhtar Donetsk vs. SportingMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Galatasaray vs. StuttgartMartes 3 de noviembre11:4514:4518:45
Villarreal vs. PSGMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
LASK vs. Slovan BratislavaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Bodo Glimt vs. LilleMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Feyenoord vs. InterMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Barcelona vs. Aston VillaMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Atlético de Madrid vs. BayernMartes 3 de noviembre14:0017:0021:00
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Porto vs. NapoliMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Manchester United y Roma se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
  • Manchester United suma 3 puntos en el torneo.
  • Roma suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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