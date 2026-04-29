El nuevo apodo que UEFA le puso a Luis Díaz tras el gol al PSG en semifinal de Champions

Luis Díaz volvió a brillar en la Champions League 2025-26 contra nadie más y nadie menos que el actual campeón de la Liga de Campeones, así que a la UEFA no le quedó alternativa que ponerle un nuevo apodo tras el gol al PSG en la semifinal que disputó el Bayern Múnich.

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Tan solo 15 minutos del partido pasaron para que ‘Lucho’ Díaz demostrara lo metido que iba a estar en el encuentro del 28 de abril. El extremo colombiano provocó un penal tras una falta de Willian Pacho para que Harry Kane abriera el marcador.

De ahí en más empezó un espectáculo de calidad excelsa y grandes definiciones. PSG se puso arriba 2-1 con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves. Michael Olise anotó el 2-2 parcial, pero Ousmane Dembélé marcó el 3-2 a favor del equipo francés antes del final del primer tiempo. Luis Díaz no se iba a perder esta fiesta del gol.

UEFA y un apodo para Luis Díaz tras el gol al París Saint-Germain

Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Con el partido 5-3 a favor del PSG, Luis Díaz recibió un pase largo de Harry Kane que lo dejó mano a mano con Marquinhos de frente al arco. ¿Qué hizo ‘Lucho’? Una auténtica obra de arte bajando el balón de taco y definiendo para que la UEFA le pusiera un nuevo apodo por medio de la cuenta oficial de la Champions League en Instagram. “Qué calidoso“, publicaron por el gol del jugador colombiano.

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El post de la Champions para Luis Díaz. (Foto: Instagram / @championsleague)

La calificación que le dieron a Luis Díaz tras el golazo ante el PSG en Champions

Luis Díaz no solo anotó un golazo en la derrota del Bayern Múnich 4-5 ante el PSG en la semifinal de ida de la Champions League, también fue el jugador mejor calificado de su equipo con 8.7 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. ‘Lucho’ completó seis de siete regates y ganó 12 de 15 duelos que disputó.

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En síntesis

Luis Díaz anotó un gol y recibió la calificación de 8.7 puntos por SofaScore.

anotó un gol y recibió la calificación de por SofaScore. El extremo provocó un penalti y ganó 12 de 15 duelos ante el PSG.

y ganó ante el PSG. La UEFA apodó al colombiano como “Calidoso” tras su gol el 28 de abril.