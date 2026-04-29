Llegó a más de 725.000 reproducciones: La prueba más contundente de acoso de Ricardo Orrego

El escándalo que terminó en la salida de dos reconocidos periodistas del canal ‘Caracol Televisión’ por supuesto acoso no para. Ahora, apareció la prueba más contundente en contra del periodista deportivo Ricardo Orrego que llegó a más de 725.000 reproducciones con dos videos.

Luego de que ‘Caracol Televisión’ confirmara que “hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas“ tras las denuncias por acoso que aparecieron, empezaron a salir más testimonios en contra de estos dos periodistas.

“Pero pues nadie decía nada. Y si nadie dice nada nunca pasó. ¿Porque quién se iba a meter con semejante eminencia de la televisión, con semejante periodista deportivo? No, nadie le iba a creer a ninguna, pero llegó el 2026″, empezó diciéndole la periodista Paola Vargas al podcast ‘Vamos Pa Eso’ en la primera parte de la prueba contra Orrego.

Video: La prueba más contundente de acoso de Ricardo Orrego

Paola Vargas acusó de acoso a Ricardo Orrego. (Foto: Instagram @paola_vargasosa y X @OrregoRicardo)

“Siento una mano que viene de arriba, acá derecho debajo de mi ropa. Incluso, debajo del brasier y me apreita my fuerte mi seno izquierdo. Y estoy superconcentrada escribiendo eso, pero claro pues imagínate en ese estres y siento eso, lo primero que hago con esta mano es agarrar la mano. Cuando miro hacia arriba… ¡Oh, sorpresa! Era este personaje, Ricardo Orrego“, le siguió contando Vargas a ‘Vamos Pa Eso’ y todavía faltaban detalles impactantes de este testimonio.

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La respuesta de Ricardo Orrego cuando una periodista le reclamó por acosarla

Como sino hubiera sido impactante el testimonio que dio Paola Vargas, la periodista también reveló que “cuando lo veo con sorpresa y le digo: ‘¿Qué te pasa?’. Y pues obviamente le dije otras tres groserias más y lo que me responde es: ‘Ahora me vas a decir que no te gusta’. Salgo de esa sala pitada, pero bravísima, y me voy directo donde mi jefa directa, la directora de entretenimiento en ese momento, y le digo: ‘Este tales me acaba de tocar y me apretó y tal y me dijo esto’. La cara de ella no era ni de asombro, era como… No me dijo nada, no hizo nada, ni siquiera me dijo cálmate, ni siquiera me dijo lo siento. Ella se quedó callada y ahí fue cuando entendí que me tenía que quedar callada, que no podía hacer un escándalo con eso porque era eso o mi carrera“.

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En resumen

Paola Vargas denunció que Ricardo Orrego la tocó físicamente sin su consentimiento en el trabajo.

denunció que la tocó físicamente sin su consentimiento en el trabajo. El periodista Ricardo Orrego fue desvinculado de Caracol Televisión tras las acusaciones de acoso.

fue desvinculado de tras las acusaciones de acoso. Los videos de la denuncia contra Orrego alcanzaron 725.000 reproducciones en plataformas digitales en 2026.