Leyenda del Liverpool se tragó sus palabras con Luis Díaz: “Fue bueno pero no excelente”

Luis Díaz viene siendo una de las figuras del Bayern Múnich en estos 15 días en dónde ganaron la liga, se metieron a semifinales de Champions League y se metieron en la final de la Copa Alemana. Su rendimiento ha hecho que uno de sus máximos críticos cambie de discurso y ahora lo elogie.

Jamie Carragher, hoy comentarista de Sky Sports pero leyenda del Liverpool como jugador declaró: “Luis Díaz nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano, algo que todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir”, empezó Carragher lamentando la salida del colombiano.

“Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes, nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado… qué noche y qué gran actuación de él esta noche, nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.

Curiosamente, el ex defensor fue de los que más disminuía la importancia de Luis Díaz y aplaudía su venta por 75 millones de euros. Luis Díaz dejó Anfield por diferencias económicas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Luis Díaz – campeón con Liverpool.

Publicidad

En resumen