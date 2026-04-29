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Luis Díaz

Leyenda del Liverpool se tragó sus palabras con Luis Díaz: “Fue bueno pero no excelente”

La actuación de Luis Díaz en los últimos partidos ha hecho que el colombiano reciba elogios de uno de sus máximos críticos.

Leyenda del Liverpool se tragó sus palabras con Luis Díaz: "Fue bueno pero no excelente"
Leyenda del Liverpool se tragó sus palabras con Luis Díaz: "Fue bueno pero no excelente"

Luis Díaz viene siendo una de las figuras del Bayern Múnich en estos 15 días en dónde ganaron la liga, se metieron a semifinales de Champions League y se metieron en la final de la Copa Alemana. Su rendimiento ha hecho que uno de sus máximos críticos cambie de discurso y ahora lo elogie.

Jamie Carragher, hoy comentarista de Sky Sports pero leyenda del Liverpool como jugador declaró: “Luis Díaz nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano, algo que todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir”, empezó Carragher lamentando la salida del colombiano.

“Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes, nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado… qué noche y qué gran actuación de él esta noche, nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.

Curiosamente, el ex defensor fue de los que más disminuía la importancia de Luis Díaz y aplaudía su venta por 75 millones de euros. Luis Díaz dejó Anfield por diferencias económicas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Luis Díaz – campeón con Liverpool.

Luis Díaz – campeón con Liverpool.

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En resumen

  • Luis Díaz destaca como figura en el Bayern Múnich tras ganar la liga y alcanzar dos finales.
  • El comentarista Jamie Carragher elogió al colombiano tras haber criticado previamente su venta por 75 millones.
  • El futbolista abandonó el Liverpool por diferencias económicas antes de su exitoso presente en el club alemán.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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